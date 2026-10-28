Ángel Cotán 28 OCT 2026 - 10:12h.

El club blanco responde a la polémica

Mbappé arma un lío en China por sus palabras sobre el meme 'Mbappé dictador': apagón de LaLiga y contratos rotos

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El Real Madrid responde a la polémica que rodea a Kylian Mbappé. China ha decidido vetar los encuentros del futbolista galo por el meme de dictador que le persigue. Tras conocerse esta importante medida tomada por el país asiático, LALIGA, mediante un escrito público, ha apostado por un 'tirón de orejas' a la estrella madridista.

En otro capítulo más del conflicto continuo en el que están inmersos Florentino Pérez y Javier Tebas, el Real Madrid ha decidido lanzar un comunicado oficial a modo de respuesta. En estas líneas, el club blanco se suma a las disculpas públicas de Mbappé.

La respuesta del Real Madrid por la polémica de Kylian Mbappé

A través del siguiente comunicado oficial, el Real Madrid responde a la polémica: "El Real Madrid C. F. desea expresar sus disculpas al pueblo chino por el malestar que hayan podido ocasionar las recientes palabras de nuestro jugador Kylian Mbappé.

Nuestro club mantiene un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que sienten cariño y admiración por el Real Madrid.

El club se suma a las disculpas públicas expresadas por Kylian Mbappé, en las que el propio jugador ha manifestado su arrepentimiento por sus palabras y ha reiterado su respeto hacia el pueblo chino.

El Real Madrid reafirma su compromiso con los valores de respeto, convivencia y entendimiento entre culturas, y expresa su deseo de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y afecto que le unen a China y a sus ciudadanos".

Cabe destacar que, ya el pasado martes, Kylian Mbappé decidió trasladar sus más sinceras disculpas con el pueblo chino a través de un comunicado oficial escrito en varios idiomas. De momento, China no levanta el veto al considerar insuficientes las disculpas de todas las partes implicadas.