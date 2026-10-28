María Trigo 28 OCT 2026 - 10:24h.

El jugador del Atlético de Madrid critica su trabajo, afirmando que está más pendiente de Twitter que de sus funciones

Sigue en directo la última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE: al menos 39 muertos

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Otra trágica noticia ferroviaria en España. A esta hora, 39 personas ya han perdido la vida tras un nuevo choque de trenes que ha vuelto a activar todas las alarmas después de que un convoy de Renfe y otro de Iryo hayan colisionado a la altura de Toledo. Las reacciones no paran de producirse y el que no ha tardado en manifestarse ha sido Marcos Llorente. El futbolista del Atlético de Madrid ha publicado un mensaje en las stories de su Instagram en el que ha criticado con dureza la labor del ministro Óscar Puente.

El mensaje de Marcos Llorente

Así de duro se ha expresado: "Querido Óscar Puente, ¿no va siendo hora de que dejes de lado Twitter y te centres en el trabajo por el que te pagamos? Cuando hay vidas humanas en juego, lo mínimo que se le puede exigir a un ministro de Transportes es responsabilidad, seriedad, seguridad y respeto. Estamos hartos de políticos que parecen más preocupados por ganar discusiones en redes sociales como si fueran niños de 13 años que por responder a la altura de las responsabilidades que tienen. Twitter no es tu trabajo. Tu trabajo es el transporte público, la seguridad y rendir cuentas cuando las cosas fallan. Hasta ahora en eso has sido un puto desastre, pero como siempre le echarás la culpa a otro. Que el circo no pare".

¿Qué se sabe del accidente?

Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el suceso ha tenido lugar a las 8.54 horas. Los hechos se han producido en el punto kilométrico 118, según ha señalado Adif, que ha precisado que los trenes “cubrían el trayecto Madrid-Sevilla”. En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.

Fuentes de Transportes consultadas por ABC han confirmado que el accidente podría haber sido consecuencia de un error humano. Así lo confirma un operario de la empresa pública, que estaba actuando en una avería del sistema principal de señalización.

El mensaje de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno ha mandado el siguiente mensaje a través de las redes sociales: "Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y con el presidente de Castilla-La Mancha. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias".