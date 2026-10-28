Pepe Jiménez Sevilla, 28 OCT 2026 - 10:23h.

El Rayo, también 'implicado' en este intercambio de encuentros

Así vivimos la primera ronda de la Copa del Rey este martes: marcadores, resultados y equipos clasificados

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El primer sorteo de la Copa del Rey no ha dejado indiferente a nadie. A pesar de que se prometía emparejar a los clubes por cercanía, la primera ronda de la competición ha combinado a Betis y Sevilla con encuentros en Madrid mientras que Getafe y Rayo Vallecano tenían que viajar hacia Andalucía, situación que no ha gustado nada a Ángel Torres, presidente del club azulón: "Nos va a costar 60.000 euros".

Porque según recoge MARCA, Ángel Torres confesó este pasado martes estar realmente enfadado con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras el sorteo de la Copa del Rey, asegurando que no entendía los emparejamientos de Sevilla y Betis con clubes que juegan en Madrid y Getafe, junto a Rayo, con andaluces como el Recreativo de Huelva (2-3).

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Cabe recordar que el Getafe deberá viajar hasta Lebrija para disputar su primer encuentro de Copa del Rey, algo que, según el máximo mandatario azulón, tendrá un coste de 60.000 euros para el conjunto de El Coliseum.

Sevilla y Betis viajan en avión

En otro orden, según cuentan a ElDesmarque, tanto el Betis -que viaja este mismo miércoles por la mañana- como el Sevilla tenían previsto viajar a Madrid en avión, renunciando a los transportes en AVE que se hacían hace años.

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Los de Luis García Plaza completarán este miércoles su última sesión previa al encuentro en Copa del Rey y en las próximas horas pondrán rumbo a Madrid vía avión, como decíamos, evitando así también problemas para llegar a la capital.

Con ello, el desgraciado accidente vivido en las últimas horas -y el cierre de circulación- no afectará a ninguno de los dos clubes, que no han tenido que cambiar su plan de viaje ni nada de lo previsto.