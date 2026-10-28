Pepe Jiménez Sevilla, 28 OCT 2026 - 09:28h.

Los primeros pronósticos apuntaban a 'solo' dos años en La Cartuja

Rafael Louzán no descarta el Benito Villamarín como sede para el Mundial 2030: "Estaría encantado"

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La vuelta del Betis al Benito Villamarín, parece, se retrasará aún más. A pesar de que los primeros pronósticos de la entidad verdiblanca eran estar apenas un par de años en La Cartuja, el retraso de las obras y los impedimentos encontrados por el camino han ido alargando el retorno y ahora, según las últimas informaciones, en el equipo bético ya asumen que deberán esperar hasta 2029, es decir, hasta la temporada 29/30, para volver a jugar en su casa.

Primero fue hasta 2027, después hasta 2028 y ahora, tal y como cuenta Al Final de la Palmera, todo apunta a 2029. Según el citado medio, el Betis estaría muy cerca de cerrar un nuevo acuerdo con la constructora Acciona para arrancar la segunda fase de la obra del estadio, pero no se arrancará este proceso hasta el próximo año.

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Si las obras empiezan en 2027, el Betis asume de manera casi directa que los plazos de retorno volverán a retrasarse y que tendrían que estar en La Cartuja hasta finales de la 28/29, esperando poder jugar como local en el Benito Villamarín para el inicio de la 29/30, es decir, para dentro de dos temporadas y media.

El Betis deberá vivir 'entre obras' en La Cartuja

Todo este retraso no solo es una molestia para el futuro del Betis, sino también -casi- para su presente. Con la idea clara de no quedarse de manera permanente en La Cartuja -según apunta el citado medio-, el club bético sí asume que deberá convivir con las obras previstas en el estadio de La Isla previstos para el Mundial 2030.

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Igualmente, aunque el propio Louzán reconocía en ElDesmarque que el Benito Villamarín aún tenía alguna opción de acoger algún encuentro para el Mundial, todo este retraso dejaría prácticamente descartado al escenario bético para ello, ya que no habría seguridad (ni vistas previas) de contar con todo listo para dicha fecha.