Álvaro Borrego 27 OCT 2026 - 21:02h.

Tiago Polo, Danel Castro y Bruno Fernández están brillando con la selección en el Mundial sub16

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El pasado 22 de octubre comenzó en Azerbaijan la Copa Mundial sub16 de la FIFA, que concluirá el próximo viernes 30. Un mega torneo en el que estarán representadas nada menos que 189 federaciones, con un innovador formato de 8 contra 8. Se disputarán alrededor de 1000 partidos y la infraestructura dotada permitirá que se disputen hasta 20 partidos de manera simultánea. Además, habrá reglas adaptadas como en los saques de banda, que se ejecutarán con el pie, o en los fueras de juego, pues solo se señalará a partir de líneas delimitadas específicamente a 14 metros de la línea de meta. Más allá de todas estas particularidades, lo más llamativo en el combinado español es que el Real Betis es el club con mayor representación, con los mismos futbolistas (3) que Real Madrid o FC Barcelona. La selección española cuenta sus partidos por victorias y este jueves 28 disputará los dieciseisavos de final contra Gales.

Tiago Polo es una de las estrellas del equipo. El extremeño empezó en el fútbol sala y pasó por el Diocesano antes de llegar al Real Betis con nueve años. Puede jugar tanto en la mediapunta como extremo a pierna cambiada. Del canterano bético destaca su osadía y su talento, exprimido al máximo en un fútbol cada día más físico. Él tiene una estatura baja comparada con sus compañeros, pero eso no le ha impedido jugar cada año (desde que está en fútbol once) en una categoría superior a la que le corresponde por edad. Tiene una arrancada explosiva y un excelente golpeo de balón. Ha cerrado la fase de grupos a lo grande con un hat trick contra Tayikistán. Tiene contrato con el Real Betis hasta 2030.

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Son muchos los equipos que estos años han mostrado interés por él, siendo el FC Barcelona el conjunto que, siempre estuvo más cerca de conseguir su firma. Sin embargo, las prioridades del chico y de sus familiares estaban en Sevilla, lugar en el que sigue creciendo y en el que, a menos que cambie todo demasiado rápido, estará compitiendo hasta 2030... como mínimo.

Bruno Fernández llegó al Real Betis con seis años, procedente del Camas (aunque es sevillano y no camero). Se desempeña como pivote, de un estilo posicional similar al que podría tener Rodri Hernández. Destaca por ser un jugador de equipo, de esos currantes que sin tener el foco de otros compañeros hace mejorar cada jugada. Un perfil con capacidad para robar y ofrecer línea de pase, con unas cualidades que casan a las mil maravillas con el fútbol formativo de la selección española. También sabe lo que es marcar en este Mundial.

Danel Castro es el último en llegar. El guardameta firmó por el Real Betis con 11 años procedente del Diocesano, al igual que Tiago Polo, y por aquel entonces, cuando militaba en el Alevín A, hacía más de mil kilómetros a la semana para entrenar y jugar con el equipo.