Álvaro Borrego 27 OCT 2026 - 12:59h.

El entrenador le advirtió que tendría muy difícil jugar, pero el jugador decidió quedarse en el Betis y mañana podría tener sus primeros minutos

La opinión de Pellegrini sobre el nivel de Morante: "Todavía le falta"

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Iker Losada es el único futbolista de campo inédito esta temporada. El Real Betis le buscó una salida durante todo el verano y el propio jugador le dio al club su compromiso de encontrar un destino antes del cierre de mercado, pero ninguna de las ofertas le convencieron y a última hora se negó a salir. El gallego apostó por su continuidad aun a sabiendas de que tener regularidad o minutos sería misión imposible, como así se ha demostrado en estos dos primeros meses de competición. Sea como fuere, en el momento que se cerró la ventana de transferencias pasó a ser uno más para Manuel Pellegrini -o al menos eso dijo el entrenador- y este miércoles podría tener su primera oportunidad en la Copa del Rey.

Manuel Pellegrini ha desvelado una conversación que tuvo con el futbolista nada más finalizar el mercado. El entrenador ya le advirtió que sería muy difícil jugar en este Betis, donde tiene a cuatro, cinco y hasta seis compañeros por delante, hasta el punto de haberse quedado sin inscribir en la Champions League y no haber sido convocado para ninguno de los últimos cuatro compromisos ligueros.

A pesar de todo ello el entrenador ha destacado la profesionalidad del jugador, que sigue entrenando como uno más, y explicó ese diálogo que mantuvieron ambos a principios de temporada. De momento ha entrado en la convocatoria y podría tener algunos minutos contra el Navalcarnero: "Está entrenando bastante bien, es un buen profesional, yo hablé al comienzo de la temporada con él porque en su puesto hay muchos jugadores, tiene por delante a Isco, Lo Celso o Fornals, el mismo Fidalgo, pero tomó la decisión de mantenerse en el plantel y en ese momento tiene las mismas opciones de jugar. Mañana está en la lista de citados y veremos si tiene minutos", espetó Manuel Pellegrini.