Álvaro Borrego 27 OCT 2026 - 12:21h.

El entrenador ha calificado este inicio de temporada como "buenísimo" y espera una gran actuación de sus jugadores para evitar sustos en esta primera ronda

Tres bajas confirmadas, algún debut y varias dudas para el Navalcarnero - Betis de Copa del Rey

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Manuel Pellegrini ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al estreno del Real Betis en la Copa del Rey, cuya ronda inicial le medirá al Navalcarnero (el equipo de los artistas) madrileño. El entrenador ha rememorado el título logrado en 2022 y ha hecho repaso a lo que ocurrió la temporada pasada contra el Atlético de Madrid. Sin titubeos, y dándole siempre a LALIGA la importancia que le merece, el chileno lo tiene claro. Quieren llegar lo más lejos posible en el campeonato copero. En ElDesmarque hacemos repaso a las declaraciones más destacadas del míster.

Cómo llega el equipo: "El equipo llega bien, porque está el plantel prácticamente completo. Cucho está lesionado y Facundo sancionado, pero el resto del plantel está con minutos en el cuerpo. Junior no va citado. Tenemos que empezar con buen pie, al principio parece más fácil pero son muchos los ejemplos de equipos que han complicado a equipos de Primera División. Es el camino más corto para ganar un título y poder clasificarse a Europa".

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Cómo están Antony o Parrott en el plano emocional: "Lo más importante es que el equipo tenga una buena actuación y después veremos las partes individuales. Hay que entrar con la mentalidad de que tenemos que clasificar y hacer un buen partido. Dentro de ese partido hay 16 jugadores que tienen que demostrar el nivel en el que están en su rendimiento. No solo es ganar, sino también evaluar tanto individual como colectivamente".

Jugarán con la idea de ganarla: "No creo que este año sea más especial en ese sentido. En seis partidos puedes llegar a una final y es más corto que la Champions o LALIGA. Todos son igual de difíciles porque hay los mismos rivales de LaLiga. No estamos pensando en llegar a la final y sí en pasar esta primera etapa. Cada uno debe demostrar por qué está jugando. Ya veremos cuál es el camino de la Copa, por ahora solo pensamos en ganar este primer compromiso".

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El equipo debe estar al 100%: "Como muchas otras sorpresas que se han producido en la Copa del Rey llegó aquella con el Real Madrid. Es parte de una trayectoria de los técnicos en la que uno aprende mucho de traspiés importantes, pero no pasa a ser más de uno de los más de 1.600 partidos que he dirigido".

Cómo le ayudó ese traspiés: "Uno siempre tiene que aprender, no ha sido el único traspié, he tenido algunos más importantes. Uno transforma de bestia a bestial dependiendo de los resultados del equipo. Es un hecho que analizó por distintos motivos que no conviene explicar 15 años después. La verdad es que nunca más he vuelto a analizar el porqué ni los motivos por los que sucedió. Uno saca enseñanzas y hay que pensar en seguir adelante".

Diego Conde o Manu González: "Están los tres porteros citados y ya veremos cuál es el que comienza mañana".

Cómo está Morante: "Si debutó en La Cartuja es porque está entrenando muy bien, pero tiene mucha competencia. Sigue formándose, todavía le falta para llegar al jugador que en teoría debería ser por las condiciones que está teniendo. Va convocado y mañana veremos".

Desgaste físico: "Yo creo que más que tres partidos en una semana son ocho partidos en 28 días. Es una carga importante pero han habido rotaciones, no hay problema con que un jugador pueda jugar tres o cuatro partidos seguidos, no le afectará, pero con once jugadores es muy difícil estar en tres competiciones. Hay un plantel que lo está haciendo y ojalá lo hagamos en estos partidos que nos quedan antes del parón".

Fabián Ruiz: "Es un tema que no me corresponde. Si uno ve la lista de los designados seguramente casi todos ellos tienen merecimientos para lograrlo. Hay un jurado que analizará distintas posibilidades, son galardones importantes, pero Fabián ha hecho una carrera que demuestra el jugador que es".

Su balance en LALIGA: "Yo creo que es muy importante poner las tres competiciones. Si analizamos LALIGA siempre hay que relacionarlo con las otras. Si hubiéramos bajado el nivel de puntuación y estuviéramos mal en Champions no estaríamos conforme, pero si hemos sacado los puntos adelante en Champions y estamos en posición de privilegio en LALIGA por supuesto que es un comienzo de temporada buenísimo. A todos nos habría encantado ganar al Deportivo, el Celta o el Levante, pero el fútbol es fútbol. Ahora vienen dos partidos importantes y al terminar haremos un segundo análisis, pero está todo relacionado con el jugar tres competiciones. Eso me deja absolutamente conforme".

Aitor Ruibal: "Está en la lista de citados, ya veremos los que comienzan, pero en todo caso ya está físicamente bien".

Cómo ve a Iker Losada: "Está entrenando bastante bien, es un buen profesional, yo hablé al comienzo de la temporada con él porque en su puesto hay muchos jugadores, tiene por delante a Isco, Lo Celso o Fornals, el mismo Fidalgo, pero tomó la decisión de mantenerse en el plantel y en ese momento tiene las mismas opciones de jugar. Mañana está en la lista de citados y veremos si tiene minutos".

¿Es su mejor temporada? "Yo no lo encuentro muy justo calificar las temporadas antes de que terminen. Cada año ha sido importante que se ha logrado, quizás la primera fue la más difícil, no había muchas aspiraciones ni exigencia, venía de ser el 15 y se clasificó a Europa. Luego ganó la Copa del Rey, repetir todos los años Europa es un logro, clasificar para la Champions... por eso vamos a esperar que termine la temporada y ya veremos si es la mejor o no".