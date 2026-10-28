Álvaro Borrego 28 OCT 2026 - 07:35h.

El partido se jugará en Santo Domingo, en Alcorcón, a partir de las 21:00 horas

Pellegrini quiere la Copa: "Es el camino más corto para jugar una final"

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La Copa del Rey 26/27 abre sus puertas a la mayoría de equipos de Primera División que se incorporan a esta primera ronda, a excepción de los cuatro -Real Madrid, FC Barcelona, Atlético y Real Sociedad- que disputarán la Supercopa de España. Se disputarán un total de 56 partidos entre martes, miércoles y jueves. Este primer envite medirá al CDA Navalcarnero y al Real Betis Balompié, que tiene el propósito de fantasear con lo logrado en abril de 2022. Manuel Pellegrini no quiere sorpresas y ha convocado a todos los futbolistas disponibles, incluidos Isco Alarcón e Antony, por lo que pondrá un once súper competitivo más allá de las lógicas rotaciones.

El CDA Navalcarnero cambia de 'casa'

El conjunto madrileño jugará de local en el estadio de Santo Domingo, en Alcorcón, a veinte kilómetros de su localidad, siendo este justo el lugar donde Manuel Pellegrini cayó eliminado cuando entrenaba al Real Madrid. Este cambio de escenario les permitirá ampliar considerablemente el número de espectadores, dado que su campo habitual cuenta con un aforo de 1.500 personas mientras que el feudo alfarero dispone de capacidad para unos 5.100 espectadores.

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No obstante, este cambio traerá cambios para la plantilla. Acostumbrados a jugar en césped artificial, en Santo Domingo lo harán en uno natural. Sea como fuere, la ilusión que genera este partido en el municipio madrileño es enorme y ese interés se ve en sus calles, en los comercios y en las conversaciones de los últimos días entre sus habitantes, que sueñan con dar la sorpresa ante un 'gigante' como el Real Betis.

El Navalcarnero llega al partido como octavo clasificado del Grupo 5 de Segunda RFEF, con un balance de tres victorias, tres empates y dos derrotas en las ocho primeras jornadas de Liga. En la Copa Federación, vía por la que han logrado el acceso a la Copa del Rey, llegaron hasta semifinales, ronda en la que cayeron contra el Recreativo de Huelva en los penaltis.

Dónde ver al Betis en la Copa del Rey

El duelo entre Navalcarnero y Real Betis se podrá ver Movistar+ Liga de Campeones (dial 60 en Movistar y 115 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además ElDesmarque les contará el minuto a minuto y tendrá una cámara en Santo Domingo para ir desgranando algunos de los detalles más significativos de esta primera ronda de Copa del Rey.