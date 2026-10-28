El Sevilla suspende la rueda de prensa de Luis García Plaza tras el desgraciado accidente de AVE

Pepe Jiménez Sevilla, 28 OCT 2026 - 11:21h.

El club guardó un minuto de silencio antes de su entrenamiento

Betis y Sevilla viajarán a Madrid en avión

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El Sevilla FC ha comunicado este miércoles que, tras el desgraciado accidente de AVE vivido este miércoles, queda suspendida la rueda de prensa de Luis García Plaza, prevista para las 12.30 horas, antes del debut del equipo blanquirrojo en la Copa del Rey.

El técnico blanquirrojo, que dirigió la sesión de sus jugadores este miércoles, tenía previsto atender a los medios de comunicación a partir de las 12.30 horas, pero tras una reunión con José María del Nido Carrasco, presente en el minuto de silencio previo al entreno, y el equipo de comunicación de la entidad, han decidido suspender la intervención.

El equipo viajará a Madrid en las próximas horas en avión -situación prevista incluso antes de conocer los acontecimientos- y se espera que Luis García Plaza atienda a los medios tras el encuentro, esperando que la situación -que es difícil de olvidar- esté más controlada.

Igualmente, como ocurrió en la previa del entrenamiento de este miércoles, se espera que antes de arrancar el encuentro del Sevilla ante el Sporting de Hortaleza se guarde un respetuoso minuto de silencio por las víctimas -se habla de 46 fallecidos a esta hora- de este desgraciado accidente. El equipo de igual manera, casi con total seguridad, lucirá brazaletes negros, situación que ya ha repetido en diferentes ocasiones ante desgracias semejantes.