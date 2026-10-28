Por qué el Málaga CF viajó en autobús antes que en tren para su partido de Copa en Alcázar de San Juan

María Trigo 28 OCT 2026 - 11:27h.

Debido a los horarios, el club tomó la decisión de no realizar el viaje en tren aunque este pudiera ser más rápido

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La expedición del Málaga CF, que este martes por la noche jugó en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), no se ha visto afectada por el trágico accidente de tren que ha sacudido España esta mañana tras la colisión de un tren Iryo con un AVE en la localidad toledana de Urda. Las cifras de muertos no paran de aumentar en una tragedia ferroviaria que achacan a un fallo humano a la hora de dar el OK para la salida de los trenes.

Según fuentes consultadas por ElDesmarque, el Málaga decidió realizar tanto el viaje de ida como el de vuelta de su partido de Copa del Rey en Alcázar de San Juan (ganó 0-3) en el autobús oficial ya que los horarios le venían mucho mejor y optaron por esa opción antes que por el tren a pesar de que la localidad de Alcázar de San Juan cuenta con una importante estación ferroviaria. El partido empezó a las 21.00 horas y tras el mismo, la expedición aprovechó para hacer ya una hora de camino y parar a dormir en el Viso del Marqués. Una vez descansados y desayunados, ya en la mañana de este miércoles pusieron rumbo a Málaga.

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Comunicado del Málaga CF

Ante el revuelo causado, el propio club emitió un comunicado en las redes sociales explicando que están realizando el trayecto en autobús y expresando también su pesar por la triste noticia de un accidente de tren en el que mínimo, hay 39 personas que han perdido la vida.

"El Málaga CF lamenta profundamente las noticias sobre el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). Desde el Club enviamos todo nuestro cariño y solidaridad a las víctimas, las personas afectadas y sus seres queridos. Nuestros pensamientos están con ellos, así como con los servicios de emergencia que trabajan sin descanso en la zona. La expedición malaguista, que está realizando su viaje de regreso en autobús tras el encuentro disputado ayer, sigue con consternación las informaciones sobre lo sucedido", reza el comunicado de la entidad malagueña.