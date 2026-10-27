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Los aficionados del Málaga claman contra Antonio Avilés por su brutal patadón a Haitam

El patadón de Antonio Avilés a Haitam
El patadón de Antonio Avilés a Haitam. Movistar
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El partido entre el Sporting de Alcázar y el Málaga nos ha dejado una de esas imágenes que nada nos gusta ver. En la segunda parte, Antonio Avilés perdía los papeles y le propinaba un tremendo patadón a Haitam sin venir a cuento. El futbolista del conjunto castellano fue expulsado inmediatamente con roja directa y los futbolistas del equipo malagueño se tuvieron que llevar a su compañero para que la acción no fuera a más. Los aficionados malaguistas no tardaron en mostrar su enfado a través de las redes sociales y es que estamos ante uno de los patadones más brutales de los últimos tiempos.

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