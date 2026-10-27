Redacción ElDesmarque 27 OCT 2026 - 23:14h.

El jugador del Sporting de Alcázar fue expulsado con roja directa

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El partido entre el Sporting de Alcázar y el Málaga nos ha dejado una de esas imágenes que nada nos gusta ver. En la segunda parte, Antonio Avilés perdía los papeles y le propinaba un tremendo patadón a Haitam sin venir a cuento. El futbolista del conjunto castellano fue expulsado inmediatamente con roja directa y los futbolistas del equipo malagueño se tuvieron que llevar a su compañero para que la acción no fuera a más. Los aficionados malaguistas no tardaron en mostrar su enfado a través de las redes sociales y es que estamos ante uno de los patadones más brutales de los últimos tiempos.