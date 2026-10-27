Pepe Jiménez Sevilla, 27 OCT 2026 - 21:13h.

"Si en un partido de Champions tiene que mencionar al Recre..."

Dani Ceballos: "Se me ponen los vellos de punta, hace 10 años íbamos al campo del Llagostera"

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Unas palabras, posiblemente sin maldad, que no han gustado nada. Dani Ceballos atendió a los medios de comunicación tras el último triunfo del Betis ante el Feyenoord en la Champions League y, para valorar el crecimiento de la entidad, recordó que hace unos años jugaba ante clubes como el Recreativo de Huelva y ahora, tras mucho camino recorrido, estaban en la élite futbolística. En ElDesmarque, antes de la cita ante el Rayo, hemos querido conocer la opinión de los seguidores onubenses: "Lo que tiene que hacer es correr un poquito más".

Molestos, en su mayoría, los seguidores del Recre han querido separar a Dani Ceballos con el Betis, club al que han catalogado como "afín" a los de Huelva y han reconocido que, cada vez que lo han necesitado, les ha ayudado.

Con el mediocampista, eso sí, no han tenido demasiado piedad y aunque un seguidor apunta a "cosas del fútbol", la mayoría le han recriminado que mencione al "Decano del fútbol español" para hacer esa valoración y le han recordado que "hemos luchado mucho y hemos hecho mucho por nuestro fútbol".