Álvaro Borrego 27 OCT 2026 - 18:33h.

El equipo tiene una edad media de 24,9 años y la mayoría compaginan el fútbol con otras profesiones

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El CDA Navalcarnero, el club inspirado para darle visibilidad a los artistas, vive una semana especial. Tras clasificarse para la primera ronda de la Copa del Rey por la vía de la Copa Federación se enfrenta al Real Betis, un tricampeón copero que supone "un premio y un reto extremo", según ha confesado su entrenador, Miguel Zárate García.

Navalcarnero es un municipio del sur de la Comunidad de Madrid con casi 34.000 habitantes y situado a 31 kilómetros de la capital española. Estos días, por sus calles, se vive mucho ambiente de fútbol. El enfrentamiento contra el Betis es habitual tema de conversación, aunque el partido no se dispute en el Mariano González y la experiencia copera no vaya a ser completa para la localidad.

El encuentro se disputa en el estadio de Santo Domingo, en Alcorcón, a veinte kilómetros. Este cambio de sede permite ampliar considerablemente el número de espectadores que podrán asistir a una cita histórica para el Navalcarnero, fundado en 1953, ya que su campo habitual cuenta con un aforo de 1.500 personas mientras que el feudo alfarero dispone de capacidad para alrededor de 5.100 espectadores.

“Un partido histórico merece que toda nuestra afición pueda vivirlo; por eso, al tener 2.100 socios y abonados, necesitábamos cambiar de sitio ante la excepcionalidad del encuentro, ya que queremos que puedan venir también cuantos más vecinos mejor. Por motivos de seguridad, no puede haber público de pie y eso también motiva el cambio de recinto. Lo que no lo hacemos es por temas económicos", informan desde el club.

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La cita es histórica y como tal se lo toma la plantilla. "Más que el partido de nuestras vidas queremos enfocarlo como el de más dificultad, más repercusión y más magnitud de nuestra historia por lo que representa el Betis. Es un premio, pero también un reto extremo y todo ello lo hace especial", declara al compañero David Ramiro de EFE el técnico de la primera plantilla, Miguel Zárate García.

La ilusión por bandera

La diferencia de nivel y de calidad de los futbolistas de uno y otro equipo espera suplirla el Navalcarnero, en la medida que se pueda, con ilusión. "Cuando se juegan solo noventa minutos y el equipo grande juega fuera a veces se igualan las fuerzas a pesar de la diferencia de categoría. A eso nos aferramos, ya que siempre puede haber alguna sorpresa", apunta su entrenador, que llegó al club el pasado 22 de mayo para liderar "un proyecto nuevo, muy distinto al de la temporada pasada".

"Como estructura es un club bastante estable, se hacen bien las cosas, es familiar y está bien dirigido. Con Fran Pastor (director deportivo) hemos podido planificar y fichar los jugadores que más se asemejan a nuestra idea de juego, que es un equipo valiente, que saca todas las fortalezas a través del balón, que es solido, compacto y trata de hacer al rival ganarse el resultado por su propio esfuerzo", declara.

Los referentes de Miguel Zárate García son Pep Guardiola, Luis Enrique Martínez o Diego Simeone, tres entrenadores que manejan "muchos registros" y que son "una inspiración".

La plantilla del Navalcarnero es relativamente joven. La edad media son 24,9 años. El central Richi de Souza y el centrocampista Jesús Cruz, ambos con 37 años, son los veteranos, y cuentan con dos extranjeros, el delantero haitiano Kensly Vázquez y el también atacante rumano Denis Andrei Corceovei. "Es un equipo joven, con gente que viene de categorías más bajas y de canteras, pero con mucho hambre y talento. Hemos intentado que el denominador común sea un grupo humano muy bueno, de buenas personas y buenos compañeros", señala.

Estudios y trabajos fuera del césped

El día a día del equipo se asemeja al de un equipo profesional a nivel estructural. Entrenan por la mañana, hacen gimnasio y comen en el club. Después, la realidad, en algunos casos, es muy distinta para la gran mayoría de jugadores. Un ejemplo es Javier Nistal, que es médico aunque este año no ejerce, o Richi, el capitán, que trabaja en una empresa de gestión deportiva. Muchos otros están estudiando para labrarse un futuro más allá del fútbol.

El propio entrenador es profesor de fútbol por las tardes en un colegio. "Compaginarlo con otro trabajo hace todo más complicado de lo que a uno le gustaría", explica. Esa realidad es totalmente opuesta a la del otro inquilino del banquillo visitante, el chileno Manuel Pellegrini, un técnico laureado con numerosos títulos en España, Chile, Ecuador, Argentina e Inglaterra. "Es un técnico a elogiar porque cada vez que ha ido a un club lo ha elevado y lo ha mejorado", declara.

En Santo Domingo, el estadio del Alcorcón, el Navalcarnero tendrá que hacer frente a una superficie nueva para ellos. Acostumbrados a jugar en césped artificial, en el feudo alfarero lo harán en uno natural, algo que no preocupa. "No soy de los entrenadores que crean que eso pueda afectar al rendimiento. Hay que afrontarlo con naturalidad porque no creo que sea el factor más determinante. Si estamos bien, competiremos y si estamos mal, perderemos. Sin más", apunta.

Al mando del club está desde 2017 Juan Alarcón Villegas, un presidente cercano, que está presente habitualmente en el día a día y acude a todos los partidos del equipo. El mensaje que ha transmitido al vestuario es de tranquilidad, no de afrontar el duelo con una presión desmedida y sí con el objetivo de disfrutar. Esa es la consigna que les está llevando al éxito.