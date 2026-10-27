Horario y dónde ver el Sporting de Alcázar - Málaga de la primera ronda de la Copa del Rey

Redacción ElDesmarque Madrid, 27 OCT 2026 - 16:31h.

El conjunto andaluz inicia su camino en la competición copera con una visita al Sporting de Alcázar, que afronta una cita histórica ante su afición

La situación de Juanfran Funes en el Málaga CF y su posible destitución

Compartir







El Málaga CF debuta en la Copa del Rey con un desplazamiento a Alcázar de San Juan para enfrentarse al Sporting de Alcázar. El conjunto malaguista buscará superar la primera ronda y avanzar en el torneo, mientras que el equipo manchego intentará aprovechar el apoyo de su público para dar la sorpresa. La eliminatoria se disputa a partido único, por lo que el resultado determinará qué equipo continúa en la competición.

Horario y dónde se juega el Sporting de Alcázar - Málaga

El encuentro entre el Sporting de Alcázar y el Málaga se disputa este martes 27 de octubre a las 21:00 horas en el estadio Manuel Delgado Meco, situado en Alcázar de San Juan, Ciudad Real. El equipo local afronta una de las citas más destacadas de su temporada. La visita de un club con la trayectoria del Málaga supone una oportunidad para competir ante su afición y buscar el pase a la siguiente ronda. El conjunto andaluz, por su parte, tendrá que adaptarse a un escenario diferente al habitual y evitar que la eliminatoria se complique tras una racha de malos resultados.

Al tratarse de un enfrentamiento a partido único, no habrá encuentro de vuelta. Si el marcador termina en empate después de los 90 minutos, se disputará una prórroga y, si fuera necesario, una tanda de penaltis.

Cómo y dónde ver el Sporting de Alcázar - Málaga por televisión

El partido de la primera ronda de la Copa del Rey podrá seguirse en directo por televisión a través de M+ LALIGA 3, en los diales 167 y 123, y LaLiga TV M3. El Málaga tratará de cumplir con su objetivo de avanzar en la competición, mientras que el Sporting de Alcázar buscará aprovechar la oportunidad para protagonizar una de las sorpresas de la primera ronda en su estadio.