El Málaga es colista y sigue sin ganar ningún partido tras diez jornadas

La afición estalla: "Robo a mano armada"

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Juanfran Funes no da con la tecla. El Málaga CF sigue sin conocer la victoria en su regreso a Primera División y se llevó este viernes un duro empate ante el Deportivo Alavés, en un duelo que parecía tener ganado y que se le escapó en el tramo final con cierta dosis de polémica. El equipo compite, sí, pero más allá de lo sucedido en Vitoria, el problema es que el camino hacia la victoria sigue viéndose lejano y la permanencia está cada vez más lejos.

Actualmente, el Málaga es colista de LaLiga con sólo 5 puntos de 30 posibles. Sin victorias, únicamente ha logrado cinco empates que le han permitido sumar de uno en uno. El Espanyol y el Valencia completan los puestos de descenso, mientras que el Getafe CF marca la permanencia con 9 puntos en su casillero. Es decir, que el cuadro andaluz está a 4 puntos de salir del pozo.

La posible destitución de Juanfran Funes

De momento sólo dos entrenadores han perdido su puesto en este arranque de curso: Carlos Corberán en Valencia y Luis Migue Ramis en Osasuna. Además, Manolo González está al borde del precipicio en el Espanyol. Por contra, la situación actual de Funes es bien distinta pese a ser colista: se respira total tranquilidad.

El Málaga no se plantea actualmente la destitución de Funes. Son conscientes de las limitaciones que tiene la plantilla y tienen confianza plena en el técnico, que fue el gran artífice del ascenso hace apenas unos meses. De hecho, a finales de marzo anunciaron las renovaciones tanto de Funes como de Loren Juarros como director deportivo hasta 2028.

Funes se sentará en el banquillo este martes ante el Sporting de Alcázar en el debut en Copa del Rey y también estará el próximo sábado en La Cartuja ante el Betis. No hay dudas. Además, antes del parón recibirá al Racing de Santander, en un duelo que ya se antoja clave para medir las aspiraciones de permanencia del cuadro malagueño.

¿Y si el Málaga no gana ni al Betis ni al Racing? Pues a partir de ahí sí habrá que mirar al banquillo. Parece evidente que Funes no es el principal problema de este equipo, cuya plantilla es demasiado limitada para la élite, pero el club podría buscar un cambio de rumbo en caso de que no haya reacción. Y como no es posible cambiar a 22 futbolistas, la única opción es cambiar en el banquillo. Si Funes no gana al Betis ni al Málaga y el equipo sigue colista tras 12 jornadas, con un parón de selecciones por delante, los destitución podría empezar a ser una posibilidad real.