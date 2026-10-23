Pablo Sánchez 23 OCT 2026 - 23:25h.

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El Málaga también mostró sus quejas sobre el terreno de juego

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El Málaga se quedó a un paso de lograr la primera victoria de la temporada. Concretamente, a poco más de cinco minutos. Un tanto de Aitor Mañas en el minuto 88 evitó la celebración del equipo de Funes y el freno a una mala racha que ya se prolonga diez partidos. El resultado duele, más aún cuando el tanto babazorro llega tras una polémica jugada que está dando mucho que hablar.

Previo al tanto de Aitor se produce un pisotón de Pablo Ibáñez sobre Recio que ni el colegiado vio ni desde el VAR lo consideraron falta como para anular el gol del Alavés. El Málaga protestó la acción pero no evitó que el tanto subiera al marcador.

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Tras el partido, las redes se inundaron de mensajes de enfado. La afición costasoleña centró las críticas sobre el árbitro y el VAR por una acción que evito que su equipo lograra la victoria.

Reacciones en las redes

Estos fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer a través de la red social X:

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Las palabras de Funes

El empate: "Lo hemos tenido contra las cuerdas, estuvimos muy bien en la presión, nos encontramos en campo contrario. Tuvimos atrevimiento, talento. Ellos con un gol a favor apretaron mucho y el cambio de estructura les favoreció. La energía faltaba y las ayudas eran de menos calidad y ellos con cierta facilidad se instalaban en el último tercio. Ahí llegaron sus mejores momentos".

Adrián Niño: "Está en estado de gracia. Ha tenido esas situaciones de ruptura, amenazando la última línea. Rápido en las transiciones, en situaciones que resuelve con mucha ventaja. Animarle para que siga en la línea que está que es muy buena".

Alavés: "Ellos han achuchado mucho, quizá nos ha faltado un poco de enegía para afrontar esta recta final. Me voy orgulloso de mis jugadores. La pena es que esa victoria se resiste".