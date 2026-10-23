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Alineaciones confirmadas de Alavés y Málaga hoy, jornada 10 de LALIGA EA SPORTS

Quique Sánchez Flores en el Alavés-Getafe
Quique Sánchez Flores en el Alavés-Getafe. LALIGA
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Deportivo Alavés y Málaga dan el pistoletazo de salida este viernes a la jornada 10 de LALIGA EA SPORTS. Ambos equipos llegan a la cita en Mendizorroza en situaciones bien distintas. El cuadro babazorro lo hace en una situación clasificatoria cómoda después de un buen inicio, mientras que los costasoleños buscarán su primera victoria en la élite tras el ascenso del pasado verano.

Un rato antes del inicio del encuentro, Quique Sánchez Flores y Funes dieron a conocer los onces con los que ambos equipos saltarán al terreno de juego.

Juanfran Funes, entrenador del Málaga.
Juanfran Funes, entrenador del Málaga.. LALIGA
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Once inicial del Alavés

Quique sale de inicio con Sivera; Ángel, Tenaglia, Koski, Valentini, Rebbach, Antonio Blanco, Ibáñez, Aleñá, Lucas Boyé y Mariano.

En el banquillo se quedan A. Rodríguez, Montero, Youssef, Denis Suárez, Toni Martínez, Novoa, Johny Otto, Mañas, Miguel, Protesoni, Selu Diallo y Xanet Olaiz.

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Once inicial del Málaga

Funes salta al campo con Alfonso Herrero; Carlos Puga, Einar Galilea, Ramón, Dotor, Larrubia, Recio, Niño, Dani Lorenzo, Rafita y Aznou.

En el banquillo se quedan Carlos López, Cajuste, Pastor, Haitam, Chupe, Salinas, Rafa, Jauregi, Calero, Izan Merino, Berrocal y Juani.

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