A la espera de la denuncia del Pinatar, el Elche podría quedar eliminado de la Copa

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El Elche CF podría haber incurrido en alineación indebida en la primera ronda de Copa del Rey. El cuadro franjiverde se impuso este martes 1-3 al UD Pinatar, que está estudiando la posibilidad de denunciar a los ilicitanos por la participación de Ezequiel Ponce, quien arrastraba una sanción copera desde hacía casi cuatro años.

Ponce fue titular y completó los 90 minutos en el duelo ante el Pinatar. Además, fue el gran protagonista del encuentro, ya que anotó los dos primeros goles del Elche para firmar su billete a la segunda ronda del torneo copero.

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El problema es que el delantero argentino arrastraba una sanción desde hacía casi cuatro años. El 3 de enero de 2023, Ponce fue titular en el Elche-Ceuta de dieciseisavos de Copa del Rey, en un partido en el que acabó expulsado por doble amarilla a los 62 minutos de encuentros. Unos días después, la RFEF confirmó un partido de sanción que jamás llegó a cumplir.

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Ezequiel Ponce no cumplió sanción en Copa del Rey

El Ceuta eliminó al Elche ese día del torneo copero, por lo que no pudo cumplir la sanción ese mismo curso. En agosto de 2023, Ponce se marchó traspasado al AEK de Atenas.Allí se perdió el primer partido, el 26 de agosto ante el Panserraikos, porque no tenía autorización para jugar. La duda ahora es si cumplió ese día la sanción que arrastraba desde la RFEF o si su ausencia se debía a trámites administrativos de su inscripción.

En verano de 2024, el delantero firmó por el Houston Dynamo FC de la MLS. Y el pasado mes de agosto, ya en 2026, regresó de nuevo al Elche, por lo que todavía no había tenido la oportunidad de cumplir esa sanción en el torneo copero.

Así pues, todo depende de lo que sucedió en Atenas. A la espera de saber si Ponce llegó a cumplir esa sanción ese primer día con el AEK, el cuadro murciano, que milita en Preferente Autonómica, está estudiando la posibilidad de denunciar su alineación indebida, que en caso de prosperar provocaría la eliminación del Elche de la Copa del Rey.