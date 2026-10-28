El momento más complicado: Manolo González se cruza con Monchi justo después de ser destituido

Fran Fuentes 28 OCT 2026 - 00:57h.

El entrenador y el director general deportivo de la entidad evitaron mirarse mientras se subía al autobús del equipo

La jugada del Espanyol a Manolo González y el nuevo fichaje de Monchi: "No quiere dos incendios"

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La eliminación del RCD Espanyol de la Copa del Rey a manos del Sestao River ha propiciado un auténtico terremoto en el club, con el despido de Manolo González y varias pintadas en casas de algunos jugadores. La tensión es máxima y una de las figuras más representativas del club, Monchi, lo ejemplificó a la perfección en la grada de Las Llanas. Mientras el propio técnico comparecía se anunciaba su destitución, y el barcelonés, cariacontecido, abandonaba el estadio con una cara de enfado, pero también de tristeza. Del mismo modo, tuvo un leve roce con algún aficionado que le gritaba, pidiendo respeto justo antes de subirse al autobús del equipo.

Y es que el entrenador se subía al autocar del club ya conociendo la decisión del club. Un vehículo donde Monchi, quien en teoría ejecutó su despido, permanecía cabizbajo y pendiente de su teléfono móvil. Al cruzarse, el director general deportivo del club no levantó la cabeza en ningún momento, y evitaron mirarse en todo momento, sin cruzar miradas.

Así las cosas, la destitución de Manolo González llega después de varias semanas de dudas alrededor de un Espanyol que no ha conseguido encontrar la estabilidad. El conjunto perico ya cerró la pasada temporada en una situación muy delicada, con la permanencia pendiente hasta las últimas jornadas y la sensación de haber salvado la categoría por los pelos. Lejos de disipar aquellas dudas, el arranque del nuevo curso ha vuelto a alimentar el debate sobre el rumbo del equipo y la capacidad del proyecto para competir con garantías.

Para colmo, la apuesta importante del pasado verano por varios futbolistas no se está viendo refrendada sobre el césped, dejando muchas dudas sobre la dirección del proyecto. Ahora, Monchi tendrá que buscar un entrenador que se haga cargo del equipo de manera inminente con la dificultad que entraña salvar a un equipo a medio construir y con la temporada ya empezada.