Claudia Rodríguez, mujer de Cucurella, en "shock" por el accidente de tren en Toledo: "Iba en el de detrás"

Fran Duarte Madrid, 28 OCT 2026 - 12:30h.

Claudia Rodríguez ha relatado que tenía programado un viaje en el tren a Málaga que iba justo detrás del accidentado

El testimonio de Alesukko, que iba en el tren de detrás del accidentado camino del Xerez-Cádiz: "Dando las gracias a Dios"

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España ha amanecido con la trágica noticia de un accidente ferroviario entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo, que ha dejado al menos treinta víctimas mortales entre los pasajeros tras el choque de dos vagones. Una noticia que ha sacudido al país entero y no paran de llegar reacciones de pasajeros que han estado cerca de subir al tren accidentado.

Claudia Rodríguez, en shock por el accidente ferroviario en Toledo

Una de ellas ha sido Claudia Rodríguez, mujer de Marc Cucurella, que compartía a través de una storie de Instagram los teléfonos para atender a los afectados por el accidente mientras informaba que ella iba camino a Málaga en uno de los trenes que iban detrás del tren accidentado. “Iba camino a Málaga en el tren de detrás, estoy en shock. Todo mi apoyo a familiares y amigos de las víctimas”, ha compartido Claudia pocas horas después de conocerse el accidente.

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Como ella, cientos de pasajeros han relatado en redes sociales una vivencia similar, mostrando su preocupación por las víctimas y dando gracias por no haber cogido el tren accidentado. Otro de estos testimonios lo ha compartido el periodista deportivo ‘Alesukko’ que iba en otro tren después del accidentado en Toledo para cubrir el partido entre el Xerez y el Cádiz de la Copa del Rey. “Iba en el tren de casi primera hora. Viajaba a Sevilla para ir a Cádiz a cubrir el derbi de Copa del Rey de hoy a las 21.00. Sigo en 'shock' con lo ocurrido (…) Ahora ya volviendo a casa, recibiendo noticias cada vez peores y dando las gracias a Dios por poder estar escribiendo esto”, compartía el periodista a través de una publicación en ‘X’.

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El mundo del deporte consternado por el accidente

Muchos equipos y deportistas se han sumado rápidamente para expresar sus condolencias y preocupación por las víctimas y familias del grave accidente ferroviario. Algunos clubes como el Sevilla han guardado un minuto de silencio antes del entrenamiento y han decidido cancelar las ruedas de prensa previstas tras lo ocurrido. Aunque uno de los mensajes que se ha viralizado más rápido ha sido la reflexión de Marcos Llorente cargando contra el Ministro de Transportes, Óscar Puente, que han compartido también futbolistas como Thibaut Courtois, Álex Baena o Dani Carvajal.