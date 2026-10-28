Ángel Cotán 28 OCT 2026 - 11:49h.

El capitán blanquillo responde al futuro

Ander Herrera explica entre lágrimas los motivos de su regreso a Zaragoza de la mano de Lalo Arantegui: "Voy gratis"

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Ander Herrera tiene entre ceja y ceja devolver al Real Zaragoza al fútbol profesional. Tras una etapa en el fútbol argentino, el talentoso centrocampista regresó al club de su vida en el peor momento deportivo de su historia. Va por buen camino, pero aún queda mucho trabajo por hacer para regresar a LALIGA Hypermotion. Y quién sabe si será su último servicio en el equipo blanquillo.

En una entrevista concedida en El Camino de Mario, espacio de YouTube del exfutbolista Mario Suárez, el capitán del Real Zaragoza habla del presente, del pasado y sobre todo del futuro de su carrera deportiva en tierras mañas.

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Ander Herrera, su sueldo en el Real Zaragoza y su futuro

El centrocampista habló de su decisión de regresar al Zaragoza y la razón por la que quería estar en este proyecto: "Me mueve poder intentar ayudar en un momento histórico muy complicado, viendo que la masa social todavía está ahí. 25.000 socios en el peor momento del club yo creo que lo dice todo. Estoy para ayudar, así se lo dije al director deportivo. Va mucho más allá de un contrato, va por la línea de una forma de vivir, he sido el jugador que he sido en parte por el Zaragoza".

Al ser cuestionado por el futuro, Ander Herrera, además de explicar a dónde va su salario, no cerró la puerta a una posible retirada a final de temporada: "Sí, hay una obligación de cobrar un salario y se me ocurrió pagar los viajes a los chicos del Genuine. Coincidimos con el club que estaba bien así. Estamos cerca del fin, obviamente, prefiero ir al día a día y en unos meses contestarte a esta pregunta. Obviamente el fin no está lejos".

Por último, el futbolista reconoció tener serias dudas sobre su próximo reto profesional: "Desvincularme del Zaragoza no va a ser posible nunca, aunque no sea con un puesto, mi conexión con el club es irrompible. No sé si voy a querer entrenar porque a veces la profesión de entrenador es muy injusta. También me gustan los medios de comunicación hablando de fútbol... el tiempo dirá".