Joaquín Anduro 31 OCT 2026 - 15:17h.

Así salen Beñat San José y Claudio Giráldez

Claudio Giráldez avisa del peligro en Vallecas y analiza la evolución de Hugo Burcio: "Hay mucha diferencia"

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El fútbol vuelve a Vallecas este sábado ya con las aguas más tranquilas en el barrio madrileño para el partido de la jornada 11 de LALIGA EA Sports entre el Rayo Vallecano y el Celta de Vigo. Los madrileños quieren alejarse del descenso mientras crece el proyecto de Beñat San José y los gallegos un triunfo para mirar a competición europea antes precisamente de mirar a la Europa League con la visita del Union St. Gilloise el jueves a Balaídos con estas alineaciones confirmadas.

Alineaciones confirmadas del Rayo Vallecano-Celta de Vigo

Once del Rayo: Emil Audero; Andrei Ratiu, Mujaid Sadick, Florian Lejeune, Adrià Pedrosa; Óscar Valentín, Unai López, Pedro Díaz; Jorge de Frutos, Álvaro García, Sergio Camello.

Once del Celta: Ionut Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Sebastián Cáceres; Javi Rueda, Aleix Febas, Ilaix Moriba, Javi Galán; Hugo Álvarez, Ferran Jutglà, Hugo González.