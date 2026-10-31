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Alineaciones confirmadas de Rayo Vallecano y Celta de Vigo en la jornada 11 de LALIGA EA Sports

Claudio Giráldez, en un partido del Celta
Claudio Giráldez, en un partido del Celta. Europa Press
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El fútbol vuelve a Vallecas este sábado ya con las aguas más tranquilas en el barrio madrileño para el partido de la jornada 11 de LALIGA EA Sports entre el Rayo Vallecano y el Celta de Vigo. Los madrileños quieren alejarse del descenso mientras crece el proyecto de Beñat San José y los gallegos un triunfo para mirar a competición europea antes precisamente de mirar a la Europa League con la visita del Union St. Gilloise el jueves a Balaídos con estas alineaciones confirmadas.

Alineaciones confirmadas del Rayo Vallecano-Celta de Vigo

Once del Rayo: Emil Audero; Andrei Ratiu, Mujaid Sadick, Florian Lejeune, Adrià Pedrosa; Óscar Valentín, Unai López, Pedro Díaz; Jorge de Frutos, Álvaro García, Sergio Camello.

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Once del Celta: Ionut Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Sebastián Cáceres; Javi Rueda, Aleix Febas, Ilaix Moriba, Javi Galán; Hugo Álvarez, Ferran Jutglà, Hugo González.

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