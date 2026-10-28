Redacción ElDesmarque 28 OCT 2026 - 20:36h.

Regresaban a Madrid tras ver la victoria del Rayo ante el Recre en Copa del Rey

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Unos cincuenta aficionados del Rayo Vallecano, la mayoría del grupo Bukaneros, ayudaron a los afectados en los primeros momentos del grave accidente de tren ocurrido este miércoles en la localidad toledana de Urda. Los aficionados del Rayo regresaban de Huelva, donde jugó el martes el conjunto vallecano contra el Recreativo en la primera ronda de la Copa del Rey, cuando se quedaron parados con su tren, el siguiente al del accidente, a pocos kilómetros del lugar donde se produjo el siniestro.

Cuando se enteraron del motivo del parón bajaron a intentar auxiliar a los afectados y llamar a emergencias, según informaron a EFE fuentes del entorno de esos aficionados. Posteriormente, la Federación de Peñas del Rayo, "consternada por la noticia del accidente", mandó un mensaje a los aficionados que vuelven de Huelva.

"Estamos atentos a las noticias que nos lleguen. Mandar desde aquí mucho ánimo a los afectados y a sus familiares", señalaron en redes sociales, en las que lanzaron otro mensaje.

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"No íbamos a decir nada porque los compañeros de Bukaneros conocen bien lo que pensamos, pero viendo a cuántos les cuesta decir la palabra 'Bukaneros', ya lo decimos nosotros: enormes, compañeros. Ánimo a todos los rayistas que ahora mismo están intentando llegar a sus casa", subrayaron.

El Rayo Vallecano, cuya plantilla guardó un minuto de silencio antes del entrenamiento matutino de este miércoles, también trasladó en redes sociales sus “condolencias a todas las personas afectadas por el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo”.

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