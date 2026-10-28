Redacción ElDesmarque Madrid, 28 OCT 2026 - 13:46h.

El bonito momento entre la plantilla y los aficionados desplazados a Huelva refleja la resistencia ante la crisis institucional por la que pasa el club

Martín Presa devuelve dinero a la afición del Rayo y anuncia el regreso de la franja: "Lograr normalidad"

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El Rayo Vallecano consiguió el pase a la segunda ronda de la Copa del Rey tras vencer al Recreativo de Huelva por 2-3 en la prórroga, pero uno de los momentos más significativos de la noche ocurrió después del pitido final. Los jugadores del conjunto madrileño se acercaron a los aficionados desplazados hasta el Nuevo Colombino para compartir un momento de unión en una temporada marcada por el enfrentamiento entre parte del rayismo y la directiva que encabeza Raúl Martín Presa. Otra de las imágenes del encuentro frente al Recre fue el gesto de la afición del decano, que se sumó a los cánticos de "Presa, vete ya" en solidaridad con el rayismo.

El conflicto con Martín Presa que ha dividido al Rayo Vallecano

El enfrentamiento viene de lejos, pero se agravó este verano después de que la Comunidad de Madrid suspendiera temporalmente la concesión del Estadio de Vallecas por deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento. El equipo tuvo que disputar tres partidos como local en Butarque, lo que abrió una disputa por la devolución de la parte proporcional de los abonos.

A esas reclamaciones se sumaron el malestar por la gestión del club y la desaparición de la franja tradicional de la camiseta. La tensión alcanzó uno de sus puntos más altos el 10 de octubre, cuando el partido ante el Athletic tuvo que suspenderse tras varios lanzamientos de aviones de papel y pelotas al césped durante las protestas contra Presa. Días después, en el encuentro frente al Elche, se cerró parcialmente el fondo de animación de los Bukaneros. El club ya ha anunciado medidas para compensar a determinados abonados y recuperar la franja en la camiseta de la temporada 2027-2028.

Los jugadores del Rayo Vallecano dan la cara por su afición

Varios futbolistas de la plantilla han mostrado públicamente su voluntad de ayudar a acercar posturas. Iván Balliu reconoció que la situación es complicada para la plantilla y defendió que jugadores, aficionados y club quieren lo mejor para el Rayo. Augusto Batalla, por su parte, pidió que todas las partes contribuyan a recuperar la paz y lamentó que Vallecas no pudiera contar con toda su afición ante el Elche. La situación no está resuelta, pero parece que la plantilla ha elegido un bando y es el de sus aficionados.