Joaquín Anduro 30 OCT 2026 - 18:59h.

Balaídos podría llegar a los 27.000 espectadores para el derbi

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El Celta de Vigo y el Deportivo de A Coruña volverán a verse las caras tras más de una década en la primera jornada de LALIGA EA Sports ya en el 2027 y Abel Caballero ha confirmado que, pese a no estar aún disponible al completo la grada de Gol, sí habrá un avance. Para ese choque se estima que se inaugure parte de ese fondo de Balaídos cuyas obras se demorarán hasta finales de febrero e inicios del mes de marzo.

El alcalde de Vigo ha anunciado este viernes que el Ayuntamiento y el Celta trabajan conjuntamente para habilitar la apertura parcial de la grada de Gol de Balaídos para el derbi gallego con el Celta de Vigo y el Deportivo que se disputará a principios del próximo mes de enero. La nueva grada, según ha indicado en un audio remitido a los medios de comunicación, tendría una capacidad para más de 3.400 espectadores en ese encuentro.

El regidor vigués ha señalado que, de prosperar esta medida, el estadio de Balaídos "podría contar con unos 26.000 asientos" para el choque con el Deportivo. Caballero ha explicado que prosiguen las labores interiores de albañilería, pavimentación y colocación de la cubierta tras izarse el último tramo de la malla que la sostiene.

El aforo final de la grada de Gol será de 7.139 asientos y el total de Balaídos estará por encima de los 31.000. La conclusión de las obras está prevista para finales de febrero o los primeros días de marzo, si bien la instalación de butacas arrancará a mediados de noviembre y la fachada exterior quedará lista a finales de mes si el tiempo no lo impide.

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Abel Caballero aprueba una nueva ampliación de Balaídos

El Gobierno local de Vigo ha aprobado este viernes una modificación del contrato de construcción de la nueva grada de Gol de Balaídos que incrementará su presupuesto en 599.613 euros, hasta alcanzar los 25.421.000 euros, un 2,42 % más que la cantidad prevista inicialmente, según adelantó este jueves el alcalde, Abel Caballero. La modificación permitirá aumentar la capacidad de la grada desde los 6.418 asientos contemplados en el proyecto inicial hasta los 7.131 previstos tras los cambios, lo que supone incorporar 713 localidades más.

“Las modificaciones significan un incremento total en el coste de 599.613 euros”, señaló Caballero, quien defendió las mejoras introducidas en el proyecto durante la ejecución de las obras.

Los cambios incluyen un nuevo diseño global de la estructura de hormigón, con ampliaciones en las cimentaciones, los pavimentos y las instalaciones eléctricas y de iluminación, además de un mayor recorrido para los ascensores, que contarán con seis paradas. La ampliación de la capacidad también obligará a construir una nueva escalera de emergencia habilitar un nuevo itinerario de evacuación ante el aumento del número de espectadores, tal y como se hizo en su momento en la grada de Marcador.

La actuación contempla asimismo prolongar frente a Tribuna la estructura de pórticos prevista en Marcador y Gol, con el objetivo de crear un corredor cubierto continuo de más de 300 metros entre las tres gradas El presupuesto inicial de los trabajos ascendía a 24.822.000 euros, por lo que la modificación elevará el coste total de la nueva grada de Gol hasta los 25.421.000 euros.