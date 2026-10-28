La RFEF, abierta a aplazar también los 14 partidos del jueves

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La RFEF busca fechas para disputar los partidos restantes de la primera ronda de la Copa del Rey. El organismo presidido por Rafael Louzán ha anunciado este miércoles a medio día la suspensión de los 24 encuentros que debían disputarse este 28 de octubre "como muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario".

De momento, la ubicación de estos 24 duelos sigue en el aire. Se ha especulado con la opción de que se jueguen el mismo jueves, posibilidad que, conforme avanzan las horas, parece cada vez más complicada. "En próximas fechas, la RFEF informará sobre la nueva planificación del torneo y los horarios definitivos de los encuentros aplazados", se ha limitado a informar la Federación.

Además, los 14 partidos del jueves siguen en el aire. Según publica la Cadena Ser, la RFEF está abierta a suspender también todos los encuentros que deberían disputarse este jueves. Esto invita a pensar que aglutinar todos los encuentros el 29 de octubre parece poco probable. Además, el Gobierno ha declarado tres días de luto nacional.

Cuándo se jugarán los partidos aplazados de Copa del Rey

De momento hay 24 duelos que no tienen fecha para disputarse, cifra que ascendería a 38 en caso de que también se suspenda la jornada del jueves. A partir de ahí, la pregunta que se hacen todos los aficionados es la misma: ¿cuándo se disputarán?

Según informa la Ser, la semana del 16 de noviembre "es una fecha probable para reubicar los partidos de Copa", aunque podría estar marcada por la polémica. Y es que la FIFA tiene reservado como período internacional desde el lunes 9 de noviembre al martes 17 de noviembre, fechas que están reservadas para el parón de selecciones.

Esto significa que los equipos de Primera sólo podrían jugar el miércoles 18 o el jueves 19 de noviembre. Y no sólo eso, sino que muchos podrían hacerlo sin sus jugadores internacionales, dependiendo de la fecha de cada selección, del margen para regresar a casa de cada futbolista y de cada encuentro.

Las fechas que ofrece el calendario para recuperar los partidos de Copa

Descartada a priori la opción de jugar este jueves, lo cierto es que todos los equipos que no juegan competiciones europeas podrían disputar sus encuentros la próxima semana del 2 de noviembre. Los únicos que no tendrían margen para hacerlo serían el Betis, el Celta y el Getafe, que deben jugar la Champions, la Europa League y la Conference, respectivamente, entre semana.

Luego llegará el parón de selecciones entre el 9 y el 17 de noviembre. Y la semana posterior, de nuevo, habrá competiciones internacionales, por lo que los tres equipos mencionados estarían en el mismo problema. La segunda ronda de la Copa del Rey se disputará la semana del 1 de diciembre, por lo que los cruces de la ronda anterior deben quedar definidos antes.

El Betis, además, ha trasladado también la opción de jugar el 12 de noviembre, en pleno parón de selecciones, lo que le obligaría directamente a jugar sin jugadores internacionales.

Como antecedente, la Real Sociedad ya se vio obligada a jugar hace justo dos años ante el Jove en Copa del Rey el jueves posterior al parón de selecciones, debido a que su partido se tuvo que aplazar por culpa de la DANA. El club donostiarra acabó disputando aquel encuentro con multitud de ausencias, ya que muchos de sus futbolistas estaban concentrados con sus selecciones y aún no habían tenido tiempo de regresar a San Sebastián.

Qué partidos de Copa se han aplazado

Los partidos del miércoles que han sido aplazados:

19:00h: Anaitasuna - Deportivo Alavés.

19:00h: Tarancón - Levante UD.

19:00h: Peña Sport - SD Huesca.

19:00h: Utebo - Sabadell.

19:00h: Coruxo - Zamora.

19:00h: Poblense - AD Ceuta.

19:00h: Portugalete - Real Unión.

19:00h: CD Pamplona - SD Eibar.

20:00h: CD Numancia - Real Oviedo.

20:00h: Alcoyano - RCD Mallorca.

20:00h: CD Badajoz - CD Tenerife.

20:00h: Calvo Sotelo - Albacete Balompié.

20:00h: Mijas Las Lagunas - Real Jaén.

20:00h: Amorebieta - UD Logroñés.

20:00h: Trival Valderas - CD Leganés.

20:00h: CD Covadonga - Real Valladolid.

20:30h: Gimnástica Torrelavega - UD Ourense.

20:30h: CD Cieza - Granada CF.

20:30h: CD Minera - FC Cartagena.

20:30h: Reus Reddis - Barakaldo.

21:00h: Navalcalnero - Real Betis.

21:00h: Salamanca UDS - RC Celta.

21:00h: UE Tavernes - Valencia CF.

21:00h: Xerez CD - Cádiz CF.

Además, estos son los partidos correspondientes al jueves 29 de octubre que están en el aire y también podrían ser aplazados: