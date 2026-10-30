Joaquín Anduro 30 OCT 2026 - 17:50h.

Giráldez pasa revista a la actualidad del Celta antes de Vallecas

Cuándo se jugarán los partidos aplazados de Copa del Rey y qué pasa con los del jueves: ya hay fechas confirmadas

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El Celta de Vigo vuelve a los terrenos de juego este sábado con la visita al Rayo después de una semana marcada por el aplazamiento del partido copero en Salamanca por el trágico accidente ferroviario en Urda. Sobre ello ha hablado Claudio Giráldez, mostrando condolencias, además de valorar cómo afecta el choque de Copa en medio del parón, de los peligros de jugar en Vallecas con todo el "contexto" alrededor y de la evolución de Hugo Burcio en el primer equipo.

Claudio Giráldez, antes del Rayo-Celta

Recuerdo para las víctimas del accidente ferroviario: "Como no puede ser de otra forma, enviar todas las condolencias a los familiares de las víctimas del accidente de tren tanto por mi parte como por parte de la plantilla y del club. Creo que es lo más necesario ahora mismo y lo que toca antes de lo secundario que es el partido".

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Aplazamiento del partido de Copa: "Tenemos un calendario muy apretado. Había que jugarlo antes de la segunda ronda, como es lógico. Para nosotros, lo ideal era jugarlo en la semana de parón porque creo que no había otra forma de encajarlo sin tener que modificar partidos de otra competiciones. Pedimos el jueves 12 y la federación puso el viernes 13. Aceptarlo y afrontar la nueva situación siendo positivos".

Preferencia de jugar el viernes 13 por tener más jugadores: "Sí, quizás sí y también nos dejaría algo más de descanso en esa semana de parón, que también los jugadores tengan tiempo de desconectar. Por las dos cosas, porque podríamos tirar de algún internacional pidiendo permiso a las selecciones y por el tiempo de descanso con respecto al partido del Madrid, que es el siguiente".

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Cómo está el Celta para Vallecas: "Hay que ser positivos, también nos ha valido para no seguir acumulando minutos de competición y para librar un poco de carga a varios jugadores. Tenemos las cinco bajas que ya teníamos antes de la Copa. Tenemos en el entrenamiento desde el Fortuna, aparte de Antañón y Burcio, a Arcos y a Milla. Veremos a ver en el entrenamiento si entran en convocatoria o no y el resto todo con normalidad. Todos los que estaban disponibles siguen disponibles para un partido en un campo complicado. Siempre es especial jugar en Vallecas por la dificultad que tiene lo que hace el rival. Tenemos ganas d e ir allí a intentar ganar y romper con esa dinámica en Vallecas".

Qué tiene diferente Vallecas: "Es un campo especial en dimensiones, lo que hace el rival, que también es importante. Es un equipo incómodo, que corre mucho, que varía las presiones, que se vertical... me parece un equipo muy completo. El míster le ha dado transferencia a lo que estaba haciendo muy bien Íñigo con su toque y es un equipo siempre incómodo para todos los rivales. Jugar en un campo con las características de Vallecas hace que cualquier acción puntual se pueda convertir en peligro a favor o en contra. Tienes que estar muy vivo, todo pasa muy rápido allí y tienes que estar 90 minutos prácticamente sin cometer errores y a ver si lo podemos conseguir. El año pasado hicimos muchas cosas bien y se nos fue con ventaja en el marcador. El año anterior también hicimos un partido muy bueno con muchísimas ocasiones y no nos llevamos los puntos de allí. Un partido igual para nosotros que cualquier otro, preparándolo de la misma manera pero con esa connotación distinta que tiene Vallecas".

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Adaptación del Celta a Vallecas: "Tienes que adaptarte a que todo pasa mucho más rápido. Hay cosas comunes en todos los partidos con respecto a nuestro comportamiento, pero en este caos es especial jugar en Vallecas por la dimensiones, cómo es el estadio y ahora también por el contexto, por cómo es la situación del Rayo, que no es la ideal ni para ellos ni para nadie que vaya por allí, supongo".

Parte de bajas: "Habíamos hablado después del parón para todos. Con el aplazamiento del partido de Copa, alguno podría llegar al partido, iremos viendo en estos 10 días cómo evolucionan. No vamos a forzar a nadie, son lesiones lo suficientemente importantes como para que tengamos tranquilidad y pensemos siempre primero en la salud del jugador. Pero se abre ahí una nueva ventana de tiempo en el parón y veremos quién puede llegar de los cinco. No se descarta que ninguno de ellos pueda llegar. El último quizás sea Miguel, el que más tiempo necesita. Los otros cuatro van bien y Miguel también pero la lesión ha sido la última y necesita más tiempo también para estar".

Situación del Rayo y posible interrupción: "Tal y como ha sido esta semana, no sabes si estudiar o no las situaciones porque hemos tenido muchos percances. Evidentemente, es lo que hay, tienes que adaptarte, tanto a lo del vuelo de vuelta de Glasgow como a cambiar la idea de lo que tenías estando en el aeropuerto camino de Salamanca. Tenemos que adaptarnos, la vida va de eso y nosotros pensamos en jugar con normalidad en Vallecas y, si no se puede, lo veremos. El último partido se jugó con normalidad, confío en que así será y estamos totalmente focalizados en jugar con normalidad".

Aumentar el balance ofensivo fuera de casa: "Tenemos que seguir evolucionando y ya no solo en eso, a nivel defensivo y de transición hay cosas que mejorar. A balón parado y a nivel ofensivo también, todo va vinculado. Estamos haciendo muchas cosas de manera recurrente bien, que es algo que me gusta. Hay otras cosa que hemos hecho bien por momentos y otras no tan bien y, cuando no transformas ocasiones en goles, es más difícil sumar de tres. Tenemos que mantener muchas cosas que estamos haciendo bien y seguir evolucionando en situaciones de juego. El otro día, en la primera parte contra el Betis, hicimos muchas cosas bien a nivel ofensivo que no convertimos en gol pero sí en peligro. Por ahí van los tiros y creo que, a veces, obsesionarte con cosas no es bueno, sino centrarte en el proceso, y creo que el tiempo nos está dando la razón en eso".

Cómo es el Rayo con Íñigo: "Creo que es una línea continuista. Como no podría ser de otra manera, Íñigo y antes Iraola dejaron unas bases de lo que tiene que ser el Rayo y lo que quiere ser y creo que la dificultad de este año o lo que no está siendo estable para ellos no tiene que ver con lo futbolístico. Tienen un grandísimo entrenador, con mucha experiencia en muchos tipos de fútbol. Es un entrenador inteligente por lo que veo y conozco de él y creo que es la línea de donde venía. Entiendo que los resultados irán siendo mejores cuando la estabilidad del contexto sea mayor y habrá momentos que modificarán cosas puntuales pero la idea es parecida. A lo mejor meten cuatro jugadores por dentro y dos por fuera para mejorar la construcción, que Íñigo también lo hacía... cosas pequeñas o cosas que Íñigo tenía trabajadas desde hace mucho tiempo que están en proceso de asimilar pero la línea me parece parecida. La plantilla lo es. Creo que hacen las cosas bien en este aspecto y seguro que los resultados llegarán. Han jugado muchos partidos fuera, creo que eso afecta".

Continuidad para Hugo Burcio: "Está dando pasos firmes, bien dados. Creo que hay mucha diferencia entre el Burcio de hace un año y ahora y eso es buenísimo. Lo hablábamos con él esta semana: sin darse cuenta él seguramente o ser consciente, hay muchos procesos del juego que los hace mejor o con mucha más tranquilidad y seguridad. Creo que está trabajando muy bien el día a día, los compañeros cada día confían más en él y él en sí mismo. Creo que tiene muchas capacidades todavía por desarrollar que no hemos visto siquiera. Confiamos mucho en él y estamos en ese proceso de no volvernos locos pero cada vez hace las cosas mejor con más protagonismo de minutos. Entrando muy bien desde el banquillo o jugando de titular muy bien y estamos muy satisfechos con lo que está haciendo y su proceso. Le veo bien de '6'".

Estabilidad en el Rayo: "Creo que tiene muy claro lo que son y eso es muy importante. A veces los resultados te salen o no. Creo que la tranquilidad de todas las esferas que rodean al partido suma puntos a lo largo de una temporada. Creo que la estabilidad, siempre lo he dicho, que todo el mundo esté unido, ayuda muchísimo. No es agradable, entiendo, ni para el cuerpo técnico ni para los jugadores todo lo que hay alrededor. Y, en cuanto todo eso se vaya tranquilizando o normalizando, que entiendo que así será, porque entiendo que todo el mundo quiere lo mejor para el Rayo, pues seguramente no estés tan tenso en situaciones del juego como puede ser una superioridad numérica; en un partido de Copa contra un equipo de una categoría inferior; un partido en el que creo que empezaron a hacer cosas muy bien contra el Elche y se pone muy rápido en un 0-2... Creo que la estabilidad en esos momentos te da mucho pozo para superar momentos no cómodos en el campo también".

El Celta, una de las mejores defensas de Europa: "No sé si se valora desde fuera o no. Como os digo siempre, no estoy muy atento a eso. Yo lo veo como algo muy positivo. Creo que es algo que nos va a dar muchos puntos a lo largo de la temporada, que nos va a dar sobrevivir en partidos cuando no nos dé la energía. Creo que nos da confianza en el equipo en cualquier zona del campo y tenemos que unirlo a cuadrar todas las fases del juego mejor. Hemos hecho partidos muy completos en todas las fases del juego, que es lo que queremos. La primera parte del Betis creo que ha sido muy buena o momentos del Betis en la segunda parte han sido muy buenos. Creo que el partido contra la Juventus ha sido muy bueno, el partido contra el Celtic ha sido muy bueno. Creo que ha habido partidos muy completos del equipo este año y tenemos que recuperar también a todos los efectivos. Creo que es importante ahora mismo que los jugadores que lleven menos tiempo que nosotros cada vez se están adaptando mejor a lo que hacemos y creo que estamos en una línea ascendente. Tenemos que seguir compitiendo en escenarios distintos, que no tienen nada que ver el partido del Betis con el del Rayo, y tenemos que prepararnos de una manera distinta, pero seguir manteniendo lo que estamos haciendo bien. En estos cuatro partidos que quedan antes del parón, y digo parón entre comillas porque ya no va a ser tanto, seguir adaptándonos a lo que nos toca cada partido pero siempre con las líneas muy claras de lo que estamos haciendo bien y de lo que queremos ser".

Planteamiento esperando que el Rayo se ponga nervioso: "No soy mucho especular en los partidos, no lo vemos así y creo que el escenario tampoco te lo permite. Si quieres especular, creo que vas a estar muy cerca de tu portería. Ellos tienen muchos jugadores de talento, muchos jugadores muy difíciles de defender porque son muy móviles y tienen capacidad de tiro exterior, capacidad de centro, remate, capacidad de atacar espacio... No es el escenario que quiero. Otra cosa es que a veces no consigues que pase lo que tú quieres, pero nuestra intención es salir con determinación a por el partido y estar ya mucho más cerca de lo que yo quiero de lo que pasó en el partido del Elche, que se pone rápido por delante y a partir de ahí es más fácil jugar un partido, a que tengas que especular y a pensar en que los minutos tengan que pasar. Otra cosa es que luego no salga lo que tú quieres y tenemos maneras de competir el partido de distintas formas".

Estabilidad defensiva con un Celta muy joven: "Creo que lo primero es aceptando los errores del pasado, teniendo paciencia con los jugadores de las posiciones defensivas jóvenes porque, evidentemente, cometen errores y su propio error es el mayor aprendizaje para no cometerlos, y dándoles herramientas para cada vez entender que esto no va sólo de un jugador individual, sino de un colectivo. Creo que muchas veces se habla solo del portero o de los defensas cuando no encajas pero viene de un trabajo defensivo muy bien hecho por parte de todo el equipo. De un trabajo colectivo en cualquier altura del campo muy bien hecho y, luego, evidentemente, de un rendimiento cada vez mejor de los jugadores en el plano defensivo en la última línea, que evidentemente son los que muchas veces nos ahorran estar muy atrás o nos ayudan cuando estamos muy atrás. En el caso de Yoel, de Javi, de muchos jugadores jóvenes, creo que están creciendo muchísimo en ese apartado, pero también el de Burcio, Antañón, Febas, Ilaix... creo que en la segunda línea están trabajando cada vez mejor, el trabajo de presión de los de arriba que nos ayuda mucho, el trabajo de los duelos por fuera que lo hemos mejorado mucho también. Aun así yo sigo creyendo que tenemos margen de mejora y que tenemos capacidad de ser un equipo mejor a nivel defensivo pero hemos visto que tenemos capacidad para defender en cualquier altura y contra cualquier rival y eso nos da mucha tranquilidad. Me alegro por que los jugadores jóvenes hagan pasos adelante para cada vez ser más estables y cometer menos errores, que es un poco lo que los veteranos muchas veces les han mostrado el camino de lo que es competir en el fútbol de élite".

Fichajes para mejorar la capacidad de robar arriba: "Creo que estamos compensados a nivel defensivo, que tenemos capacidad para robar, que tenemos perfiles más robadores, perfiles que estamos un poquito más en bloque medio-bajo. Creo que tenemos una plantilla muy compensada en lo defensivo. Sabemos que, evidentemente, tenemos mejoría en lo físico, tenemos mejoría en ciertas situaciones de presión, que también depende del rival. Hay equipos que nos encajan mejor para poder apretarles y equipos que nos encajan peor pero yo estoy contento con la plantilla que tengo en todos los apartados, en el defensivo también, y, evidentemente, cuando acaba un periodo y ya una ventana, te paras a ver qué perfiles necesitas y cómo puedes ser más completo. Eso buscamos con las incorporaciones de este año también, en situaciones no solo de presión, sino también de defensa de duelo en última línea, con Cáceres o con Faye y habilidad defensiva con Galán".

Regreso de los lesionados en Copa: "Sí, lo comentaba antes, es un nuevo escenario en el que llevamos dos días. No se cambia en dos días claramente la hoja de ruta del jugador pero sí que vamos a ir viendo si podrían llegar a esa semana que muchos iban a incorporar con el equipo de manera paulatina, que es la semana de parón que creímos que era ideal. Si podemos acelerar dos o tres días sin asumir riesgos y pueden tener minutos en ese partido de Copa, no lo descartamos pero de momento es pronto para verlo. Hay jugadores que ya están corriendo en el campo, que ya están, que veamos más factible que puedan llegar, otros que, como el caso de Miguel, que totalmente lo descartamos, y esperemos que sí o sí, después del partido de Copa, podamos tener a todos en disposición de poder llegar al partido de LALIGA. Y si alguno puede tener la suerte de que este cambio de partido de Copa les da un partido intermedio entre el parón y el partido del Bernabéu, pues mejor que mejor. Es la parte positiva también del partido de Copa. Perderemos algún internacional o algún jugador del Fortuna es distinto al que entre en la convocatoria aquel día y este, y es una pena para los que estuvieron en esa convocatoria. El escenario va a ser distinto, el contexto va a ser distinto. Me refiero al escenario nuestro, no al contexto del partido, y veremos, cuando llegue ese día, quién entra en la convocatoria y quién tenemos en disposición de jugar".

Vuelta de Miguel Román y Borja Iglesias en Copa: "Miguel está descartado; el resto, veremos".

Bajón físico ante el Betis: "Sí, en la segunda parte nos faltó gasolina, es una realidad, son muchos partidos encima. Se notó mucho la diferencia del día y medio prácticamente que tuvo el Betis con respecto a nosotros. Creo que hicimos un partido inteligente cuando nos faltaba energía. Creo que durante 55 minutos el equipo estuvo muy bien, que tuvimos oportunidades para poder irnos en ventaja, que seguramente una ventaja en el marcador nos hubiese dado fuerzas para poder afrontar el partido de otra manera o tranquilidad para poder estar en bloque bajo en esos minutos finales. Competir contra un equipo, creo que tan poderoso en lo físico, en el duelo como el Betis, con la temporada tan potente que está haciendo, con jugadores a nivel individual tan buenos sin tener energía, también nos tiene que dar una parte positiva y no negativa. Y sabiendo que a veces es imposible que estemos igual de frescos teniendo un partido dos días después que cuando tenemos cuatro o cinco días, y, en este caso, hemos tenido seis para ir de un partido a otro. Espero ver un equipo físicamente estable durante los 90 minutos contra unos equipos también en ese aspecto exigentes en la parcela física".