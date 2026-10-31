Joaquín Anduro 31 OCT 2026 - 18:12h.

Así jugaron los hombres de Claudio Giráldez

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El Celta de Vigo cayó derrotado duramente ante el Rayo Vallecano por 3-0 en un encuentro en el que los de Claudio Giráldez no estuvieron cómodos en ningún momento del partido. Varios jugadores quedaron señalados tras una semana sin partido por el aplazamiento del choque en Salamanca y antes de medirse al Union St. Gilloise en Europa League.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto celeste en la jornada 11 de LALIGA EA Sports.

Ionut Radu [5]: Salvó al Celta con varias paradas cuando el partido aún estaba abierto y encajó tres goles en los que la mayoría de las culpas caen para sus compañeros en la defensa celeste.

Javi Rodríguez [5]: Estuvo muy exigido el defensor orensano en un partido con demasiados espacios por parte del Celta para el tamaño que tiene el terreno de juego de Vallecas. De los pocos que se salvó en el conjunto vigués.

Yoel Lago [4]: El Celta echó en falta la solidez defensiva que sí había mostrado el canterano durante esta temporada en la que se ha ganado por méritos propios un hueco en el once titular de Claudio Giráldez.

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Sebastián Cáceres [3]: Por su hueco entró De Frutos en la jugada del 1-0 en la que la asistencia de Pedro Díaz le pasó por debajo de las piernas y después también le dio demasiado espacio al propio jugador segoviano para que recibiese por parte de Ratiu.

Javi Rueda [7]: Las mejores ocasiones del Celta llegaron con las internadas del futbolista malagueño desde la banda derecha, sin poder encontrar remates claros de sus compañeros. Sacó un mano a mano de Pedro Díaz con un remate en su propia portería que sacó Radu.

Aleix Febas [3]: Perdió la batalla ante el centro del campo del Rayo Vallecano, sin ser capaz de imponerse en un partido marcado por un campo más cerrado que no terminó de beneficiar al Celta con mucha atención rival sobre él.

Ilaix Moriba [2]: Peor en la presión que en los últimos partidos ante un Rayo que juega muy rápido y sin ofrecer tampoco mucha seguridad a la hora de mover la pelota. Dejó una mala imagen al no perseguir a Unai López en el tercer tanto local.

Javi Galán [3]: Quedó señalado en los dos goles del Rayo, primero perdiendo la carrera con De Frutos en el primer tanto y después viendo cómo Ratiu le tiraba un sombrero antes de asistir al anotador de un doblete para los locales.

Hugo González [4]: Intentó un gol que rozó la portería de Audero después de una primera mitad con poco protagonismo durante la que, además, se marchó lesionado poco antes del descanso.

Ferran Jutglà [5]: Realizó un buen trabajando bajando a recibir balones para abrir a las bandas y, así, que llegaran las pocas ocasiones del Celta durante la primera hora de partido que estuvo sobre el terreno de juego.

Hugo Álvarez [5]: Tuvo el gol en la primera mitad en un envío de Javi Rueda al que no llegó por muy poco. Tuvo que participar en las ayudas en defensa impidiéndole tener más presencia arriba.

Sustituciones de Claudio Giráldez en el Rayo-Celta

Pablo Durán [4]: Entró por la lesión de Hugo González y no cambió el signo del partido, sin poder crear peligro en la defensa franjirroja.

Sergio Carreira [5]: Mejoró las prestaciones defensivas de Javi Galán desde que saltó al campo aunque no pudo llegar apenas a la portería rival.

Williot Swedberg [5]: Dejó varias jugadas en las que aportó su toque de calidad para intentar llevar el esférico hacia el área de Radu.

Iago Aspas [4]: No se notó mucho la presencia del capitán, que no estuvo tampoco lo fino que acostumbra con el balón tal y como demostró en la pérdida del 3-0.

Couhaib Driouech [-]: Salió con poco tiempo de aportar algo al partido.