El Athletic avanza con su plan de futuro: blinda a dos perlas y ata a un pilar de presente

Ángel Cotán 09 NOV 2026 - 18:21h.

El club rojiblanco aprovecha el parón internacional para anunciar renovaciones

El Big Data dispara la posición final del Athletic Club en LALIGA

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El Athletic Club se marcha a un nuevo parón de selecciones con el sinsabor del tanto postrero de Alejandro Catena. Pese al empate en Pamplona, los pupilos de Edin Terzic están a dos puntos de asaltar los puestos europeos en LALIGA EA Sports y cabe recordar que cuentan con un partido menos. El equipo bilbaíno preparará próximamente la visita del RCD Espanyol, aunque también hay tiempo para avanzar en la planificación de su futuro.

Ibaigane ha aprovechado el descanso en la competición doméstica para anunciar dos renovaciones de cara a las próximas temporadas del conjunto rojiblanco, pero también ha atado a un tercer futbolista que ya es observado como un pilar en el primer equipo.

El Athletic avanza con su plan de futuro y ata a un pilar

Según avanza el Diario AS, el Athletic tiene garantizada la continuidad a largo plazo de Peio Canales. El futbolista de Barrika ha cumplido con todos los objetivos marcados en su contrato para ampliar su vinculación hasta junio de 2029. Importante en los esquemas de Edin Terzic, el centrocampista de 21 años ha participado en nueve jornadas ligueras y se ha instalado en 'La Rojita'.

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Consciente de su potencial, el club bilbaíno quiere ir más allá y premiará el rendimiento de Peio Canales buscando una renovación que aumente los años de vinculación. Ambas partes se reunirá sin urgencias contractuales.

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La ampliación del ilusionante Christian Imga

A través de un comunicado oficial, el club bilbaíno compartió los detalles de la renovación del atacante: "El Athletic Club y Christian Imga han alcanzado un acuerdo de renovación hasta el 30 de junio de 2031, con una opción automática de prolongarlo por parte de nuestra entidad. El delantero de Zumarraga (2009) ya ha debutado con el primer equipo tanto en LaLiga como en Copa, en la que marcó su primer tanto como león al AD Prat.

Imga, que se incorpora este lunes a la convocatoria de la selección española sub-17 para disputar el Mundial de Qatar, está realizando una progresión meteórica desde que llegase a Lezama en la campaña 2024-25 procedente del Deportivo Alavés. En la temporada anterior, militó en el juvenil División de Honor, anotando 8 goles en 24 partidos, y tuvo presencia en los seis encuentros de la Youth League, marcando dos tantos.

El extremo está compatibilizando a sus 17 años sus actuaciones con el Bilbao Athletic, con el que ya se estrenó como goleador, con el primer equipo. Edin Terzic le convocó por primera vez en Vallecas, en el encuentro que fue suspendido, y le hizo debutar en la victoria por 4-0 ante el Getafe CF en San Mamés. Después, llegaría el estreno goleador en Hospitalet".

La renovación de contrato de Iker Monreal

Este lunes, el Athletic oficializó la ampliación contractual del zaguero: "El Athletic Club e Iker Monreal han acordado ampliar su vinculación hasta el 30 de junio de 2029, con una opción automática de prolongarlo por parte de nuestra entidad. El defensa del Bilbao Athletic cimenta así su trayectoria como rojiblanco, iniciada en la temporada 2024/25 con su incorporación al Basconia procedente del CF Ardoi.

El central de Iruñea (2005) debutó con el primer equipo la temporada pasada cuando Ernesto Valverde recurrió a él ante las bajas en su posición. El debut llegó el 4 de febrero de 2026, cuando fue titular en los cuartos de final de Copa frente al Valencia CF. También formó de inicio en la ida de la semifinal ante la Real Sociedad.

Ya en esta temporada bajo la dirección de Edin Terzić, el navarro ha realizado la pretemporada con el primer equipo, en la cual dispuso de minutos en seis amistosos, y ha ido convocado tanto en Liga como en Copa".