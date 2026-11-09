Ramo de flores y minuto de silencio en Las Rozas

Enric Gallego se rompe con la despedida a Jesús de Miguel: "Hablar de ti en pasado es tremendamente injusto"

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Homenaje a Jesús de Miguel en Las Rozas. La Selección Española ha realizado este lunes por la tarde su primera sesión de entrenamiento de cara a este parón de selecciones, en el que cerrarán la fase de grupos ante República Checa e Inglaterra. Antes de esa primera sesión, el combinado nacional ha realizado un pequeño homenaje a Jesús de Miguel, fallecido seis días atrás tras su terrible choque durante el partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra. Unai Simón y Ferran Torres ejercieron de capitanes y salieron al terreno de juego con un ramo de flores y una camiseta de España con el '9' a la espalda, acompañados de Luis de la Fuente.