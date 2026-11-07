Fran Fuentes 07 NOV 2026 - 20:28h.

El delantero, roto de dolor, mostró el agradecimiento al mundo del fútbol y su apoyo a la familia del fallecido

Las imágenes del emotivo homenaje a Jesús de Miguel en el Sánchez-Pizjuán

Compartir







El CD Tenerife dedicó un emotivo homenaje en el Heliodoro Rodríguez López a Jesús de Miguel tras su fallecimiento. Sin duda, el más sentido en el día de hoy, en el que ha recibido la despedida de todos los estadios de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION. Durante la despedida, Enric Gallego, uno de los capitanes, leyó un sentido mensaje de despedida a su compañero, durante el que no pudo aguantar las lágrimas y la tristeza. A continuación, el mensaje al completo:

"Nos quedan las conversaciones, las bromas, las risas, los viajes, los entrenamientos, las victorias, las derrotas y tantas anécdotas que hoy cobran un valor todavía más especial. Nos quedan todos esos momentos que quizás parecían normales, pero que ahora deberíamos, daríamos cualquier cosa por volver a vivir. Hace unos días compartíamos todo eso contigo.

Hoy nos toca hacer algo más, algo que jamás hubiéramos imaginado. Hablar de ti en pasado es tremendamente injusto. Tu marcha nos ha golpeado a todos de una manera difícil de explicar. Nos ha recordado lo frágil que es la vida y nos ha hecho comprender, una vez más, que por encima de cualquier escudo, cualquier competición o cualquier resultado están las personas. Por eso, hoy que, remos que este homenaje no sea solamente una despedida. Queremos que sea también una muestra de cariño, de respeto y de agradecimiento por todo lo que nos han dado.

Ahora queremos dirigirnos especialmente a tu familia. A María, a tu pequeña Carla, a tus padres, a tu hermana Marta y a todos tus seres queridos. No podemos imaginar el dolor que estén viviendo. Tampoco pretendemos encontrar palabras que puedan aliviarlo, porque sabemos que no existen. Pero queremos que tengáis algo muy presente, no estéis solos. 'Demi' también forma parte de nuestras vidas y su ausencia también dejó invasionarme en este vestuario. Aquí tenéis una familia. Vuestro dolor es también el nuestro. Y queremos que sepáis que podéis contar con nosotros, hoy y siempre.

Especialmente queremos que Carla crezca sabiendo quién fue su padre. Que algún día pueda mirar atrás y descubrir, a través de tantas personas, el cariño, el respeto y la admiración que despertaba. Que pueda sentirse orgulloso de papá, no solamente por el futbolista que fue, sino sobre todo por la persona que eras. Por tu bondad, tu humildad, tu alegría y el enorme corazón que tenías".