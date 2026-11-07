El Heliodoro dice adiós a Jesús de Miguel entre lágrimas con todo el fútbol unido al Tenerife

Joaquín Anduro 07 NOV 2026 - 19:37h.

El Heliodoro ha acogido un acto con representantes de todo el fútbol español

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El fin de semana futbolístico en España ha estado marcado por los distintos homenajes a Jesús de Miguel en todos los partidos de LALIGA EA Sports y LALIGA HYPERMOTION que se han disputado con su epicentro en el Heliodoro Rodríguez López. El estadio del Tenerife ha acogido este sábado un acto en el que el club chicharrero al completo se ha reunido con miles de aficionados y con representantes de todo el fútbol español para decir adiós al malogrado futbolista.

Allí se ha vivido un minuto de silencio que ha puesto los pelos de punta similar al que se ha realizado en todos los campos de Primera y Segunda División, en los que se han parado los partidos en el minuto 9 para recordar al delantero.

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Los aficionados del Tenerife han acudido en masa al Heliodoro Rodríguez López para recordar a ese futbolista que ya se sentía de la isla, tal y como reconocen, tras participar en el histórico ascenso de la pasada temporada.