Ángel Cotán 10 NOV 2026 - 00:31h.

El internacional español no oculta el sentir del vestuario rojiblanco durante el verano

El Atlético de Madrid decide por Robin Le Normand y un sustituto en el mercado invernal

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Julián Álvarez... de nuevo en el foco. El parón de selecciones volverá a ser un oasis para un delantero centro que sigue muy lejos de su mejor versión futbolística, pero también emocional. En el pasado encuentro ante el FC Barcelona, 'La Araña' erró claras ocasiones motivando el descontento de un amplio sector de la afición del Atlético de Madrid.

Pese a ello, su entrenador y sus compañeros están a muerte con él. Así lo demuestra un Álex Baena que confía que el argentino vuelva a ser el futbolista que era, aunque al ser cuestionado por su gestión del pasado mercado de verano, no dudó en desvelar el sentir del vestuario.

El malestar interno con Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

El pasado lunes, el campeón del mundo, pieza clave en este equipo colchonero, atendió al micrófono de El Larguero de la Cadena SER. Allí salió a la palestra el nombre de Julián Álvarez y Baena reconoció que sus formas no gustaron en el vestuario rojiblanco: "Al final se te hace un poco raro porque un compañero que salga públicamente a decir que se quiere ir... a lo mejor no nos sentó del todo bien. También entendemos su situación. Yo creo que cualquier jugador del mundo, si el Barça o el Madrid viniesen a por ti, siempre tienes esa duda si te quieres ir o no. Al final yo creo que son las formas en las que lo hizo que nos molestó a la gente del Atleti bastante".

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A renglón seguido, el centrocampista ofensivo reconoció el apoyo que está brindando la plantilla del Atlético de Madrid al futbolista argentino: "Nosotros siempre le hemos apoyado, si se hubiese querido ir lo hubiésemos entendido, pero lo importante es que está con nosotros y darle ese cariño para que vuelva el mejor Julián. Yo no le dije nada, no sé si algún compañero en privado se lo dijo. Él es un chico muy inteligente, nos pidió perdón a todos y ha salido a pedir perdón públicamente".