La hinchada del Atleti, muy descontenta con la gestión del Cholo con Julián

Zubimendi, "cerca" del Atlético a cambio de Julián

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La derrota del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona ha hecho mucho daño. No sólo por el resultado en sí, sino por el fondo y las formas. Por esa sensación de superioridad en el primer tiempo que se diluyó por completo en el segundo. Por las ocasiones falladas por Julián Álvarez cuando se quedó dos veces solo delante del portero. Y, sobre todo, por las extrañas decisiones de Diego Pablo Simeone en una segunda mitad en la que, para proteger a su delantero, acabó debilitando al equipo.

Y es que buena parte de la crítica constructiva de la afición colchonera apunta en la misma dirección: Julián. Si bien es cierto que asistió a Giuliano en el gol que abrió el marcador y se mostró activo en el juego durante la primera media hora, su influencia en el encuentro acabó esfumándose y quedó entre los grandes señalados de la derrota. Falló dos ocasiones claras, desapareció durante la segunda mitad, se mostró incapaz de doblegar a un Frenkie de Jong reconvertido a lateral. Y lo más incomprensible de todo es que aguantó los 90 minutos en el campo.

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Esa decisión del Cholo de mantener a su compatriota sobre el césped no ha gustado nada en la grada del Metropolitano, que ya pitó a Julián tras su errática segunda mitad y sus ocasiones al limbo. Buena parte de la hinchadano entiende esa protección excesiva del mejor técnico de la historia del club ante un jugador que mostró su deseo de marcharse y que, además, deportivamente llega casi un año alejado de su mejor nivel.

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La afición del Atlético señala a Simeone por Julián Álvarez

Cabe recordar que Julián sólo ha marcado dos goles en LaLiga en los últimos 12 meses. Insistimos: dos goles en 12 meses. Su relación con la grada se rompió por completo en junio cuando mostró su deseo de marcharse al Barça, una puerta que el Atlético cerró de manera tajante. En estos primeros meses de competición, Simeone ha insistido por activa y por pasiva en transmitir confianza y continuidad a su supuesta estrella, pero Julián sigue lejos de ser diferencial.

Su rendimiento ante el Barça es sólo una muestra más de todo lo que viene sucediendo estos últimos meses desde el punto de vista deportivo. "¿Qué más le podemos pedir?", se preguntaba Simeone en sala de prensa tras el encuentro, manteniendo su fe ciega en un futbolista que sigue perdido. Para empezar, le podría haber pedido que anotara, al menos, una de las dos ocasiones que tuvo. Pero apostó por protegerle, evitar una pitada y realizar una serie de cambios que debilitó por completo al equipo y le dejó sin ninguna opción de inquietar la portería azulgrana en la segunda mitad, lo que ha provocado numerosas críticas en las redes sociales contra el Cholo durante las últimas horas.