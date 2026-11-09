Ángel Cotán 09 NOV 2026 - 19:40h.

El extremo se marchó del campo con lágrimas en los ojos

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La Real Sociedad llega al parón de selecciones con sentimientos opuestos. El sufrido triunfo ante el Rayo Vallecano consolida la quinta plaza y aumenta la distancia con el Sevilla, principal perseguidor en estos momentos, pero la enfermería preocupa. Ander Barrenetxea frotó la lámpara para desatascar el choque del pasado domingo, y cuatro minutos después, cayó lesionado.

Confirmada su ausencia definitiva en la Selección Española, el extremo donostiarra se sometió este lunes a las pertinentes pruebas médicas, según avanza Noticias de Gipuzkoa. Y lo cierto es que las sensaciones no son buenas.

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Los posibles plazos de la lesión de Ander Barrenetxea

Ander Barrenetxea se echó la mano al isquiotibial, y entre lágrimas, abandonó el verde de Anoeta. El futbolista, clave en los esquemas de Pellegrino Matarazzo, apunta a una baja de larga duración. Así lo desliza la citada fuente, pues aunque el parte médico podría hacerse público en las próximas horas, las molestias físicas del atacante txuri urdin parecen importantes.

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Tanto es así que Ander Barrenetxea podría no jugar más en lo que queda de año. Su ausencia podría alcanzar las seis semanas, y de ser así, su regreso se emplazaría al próximo mes de enero. En este 2026, el equipo de Pellegrino Matarazzo aún tiene que jugar ocho encuentros. La Real Sociedad recibirá antes de que acabe el año al Sevilla FC, Real Madrid, Torreense y Getafe, mientras que visitará a Racing de Santander, Crystal Palace, Villarreal CF y FC Barcelona.

Con dos goles y tres asistencias, el extremo izquierdo estaba confirmando su estado de madurez futbolística en este primer tercio de la temporada. Ahora, Pellegrino Matarazzo deberá buscar soluciones para cubrir la baja de un futbolista capital en sus planes. Take Kubo apunta a seguir aumentando su porcentaje de minutos en la banda derecha, para dejar así en izquierda a Gonçalo Guedes.