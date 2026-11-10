El Barcelona recibe calabazas en el mercado y busca una pareja concreta para Pau Cubarsí

Ángel Cotán 10 NOV 2026 - 10:16h.

El objetivo prioritario habría dicho 'no'

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El FC Barcelona afronta el parón internacional con una sonrisa de oreja a oreja. La victoria en el Metropolitano le permite mantener la primera posición en LALIGA EA Sports y esta semana los focos están puestos en los planes específicos de sus principales futbolistas en sus respectivas selecciones. Eso en cuanto al presente, porque en lo que al futuro se refiere, la dirección deportiva azulgrana sí está inmersa en un contratiempo.

Con Deco a la cabeza, el club azulgrana rastrea el mercado de fichajes con el objetivo de elevar el nivel una zona concreta del campo. La misión a futuro del Barça pasa por encontrar una nueva pareja para Pau Cubarsí. Aunque de momento recibe calabazas.

Dan calabazas al Barcelona en la búsqueda de la pareja de Pau Cubarsí

Así lo avanza el periodista Florian Plettenberg, de Sky Sport Alemania, experto en materia de fichajes. El Barcelona tenía clara cuál era su primera opción para reforzar el eje de la zaga, pero la respuesta ha sido negativa. La citada fuente asegura que Jonathan Tah, zaguero del Bayern de Múnich, de momento no está por la labor de fichar por el club catalán: "Deco y Hansi Flick siguen valorando muy alto a Tah. Sin embargo, un traspaso no es actualmente una opción para él. El FC Bayern tampoco está dispuesto a dejarlo marchar en enero".

Pese a esta negativa, el Barcelona continúa inmerso en la búsqueda de un nuevo defensa central y tiene claro cuál es el perfil que desea: "El FC Barcelona está buscando un central experimentado para enero que acompañe a Pau Cubarsí y ha hecho una consulta sobre Jonathan Tah".

El mercado también ofrece otras opciones con experiencia en grandes torneos como la de Lisandro Martínez, pretendido por el Atlético de Madrid y que finaliza contrato en el Manchester United al término de la presente temporada.