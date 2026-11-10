Ángel Cotán 10 NOV 2026 - 08:54h.

El portero titular de la Selección destaca el lado personal del meta verdiblanco

El Athletic avanza con su plan de futuro: blinda a dos perlas y ata a un pilar de presente

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Álvaro Valles ha tirado la puerta abajo de la Selección Española. Pese a ser una de las líneas mejor cubiertas en el combinado que dirige Luis de la Fuente, el seleccionador ha vuelto a apostar por la meritocracia y el guardameta del Real Betis se ha colado en una lista de hasta cuatro porteros. El pasado lunes vivió su primer entrenamiento con la campeona del mundo, aunque ya cuenta con el respaldo de Unai Simón.

El designado como mejor portero del mundo en la actualidad es el dueño y señor de los tres palos de la Selección Española. Pese a saberse muy titular, Unai Simón siempre demuestra su compañerismo. Ya ocurrió cuando Álex Remiro se quedó fuera del pasado Mundial 2026 y ahora con la llegada del guardameta de La Rinconada no iba a ser menos.

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La apuesta de Unai Simón en España por Álvaro Valles

En la jornada de entrevistas concedidas en el primer día de concentración nacional, el portero del Athletic Club atendió al micrófono de Radioestadio Noche. Allí, Unai Simón admitió su error en el gol de Osasuna del pasado fin de semana: "Fallé con el gol de Osasuna, no es falta... se lo dije al árbitro. Le protesto por el acto reflejo pero a mí no me gustaría que pitasen a un portero rival algo así de un delantero mío. No es falta, es una mala salida de puños".

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A renglón seguido, el campeón del mundo fue cuestionado por la gran novedad que ha protagonizado Álvaro Valles y fue entonces cuando Unai Simón apostó por él. Además, el guardameta de los leones destacó la otra cara del verdiblanco y que no todos conocen: "Con Álvaro Valles he hablado muchas veces, tiene muy buen corazón y estos días nos demostrará lo porterazo que es". Sin duda, un apoyo nada más llegar a Las Rozas que el portero del Real Betis agradecerá.