Javi Rayo 11 NOV 2026 - 11:36h.

El centrocampista del FC Barcelona desvela que lo hizo tras firmar su primer gran contrato con el club azulgrana

Un "futbolista muy famoso" dona 10.000 euros para la familia de Jesús de Miguel: "Cada uno, lo que puede"

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Marc Bernal ha concedido una entrevista a Juanma Castaño para 'El Partidazo' de COPE donde, además de repasar la actualidad del FC Barcelona, ha desvelado uno de sus mayores éxitos fuera del mundo del fútbol: haber conseguido quitar a su madre y a su padre de tener que trabajar para el resto de su vida. El internacional español contaba emocionado cuándo se produjo el momento y cómo se lo dijo a sus padres.

Marc Bernal sigue viviendo con su madre y su hermano

"Mis padres ya no trabajan de nada, los he retirado. Es muy bonito para mí, lo primero así más grande que he hecho ha sido retirar a mis padres. Yo creo que poco a poco se lo iban viendo, iban saliendo bien las cosas y demás y cuando firmé el contrato estando lesionado a partir de ahí pues se lo fueron pensando. Empezaron trabajando menos. Mi madre es informática y mi padre trabajaba en un banco. Como hijo... es una sensación muy bonita", explicaba Marc Bernal.

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Pese a su contrato millonario, el futbolista del FC Barcelona sigue viviendo con madre y con su hermano, aunque tiene su casa del pueblo para desconectar de vez en cuando: "Vivo con mi madre y mi hermano, mis padres están separados. Convivimos muy bien, a veces si estoy estresado pues, como tenemos la casa del campo, o me voy yo o se va mi madre. Yo voy mucho a mi pueblo, allí tengo a mi padre y mi familia".

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El canterano blaugrana desvela también que sus amigos siguen pagándose sus cafés cada vez que quedan aunque siempre hay una excepción donde él paga toda la cuenta: "Si les llevo a cenar a un restaurante que quiero ir, pues pago yo. Si vamos a tomar el café, pues cada uno se paga lo suyo. También porque ellos quieren. Llevo dos años que me tocó ese contrato que me cambió un poco pero creo que lo llevo bien".