Javi Rayo 11 NOV 2026 - 11:00h.

La recaudación, impulsada por el también futbolista Fran Sol, ha alcanzado los más de 200.000 euros

Jesús de Miguel, el chico al que no dejaban ir a Tenerife si no aprobaba los exámenes y acabó siendo Demigol

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La recaudación solidaria para ayudar a la familia de Jesús de Miguel tras la trágica muerte del futbolista del CD Tenerife está siendo todo un éxito. La iniciativa, creada por el también futbolista Fran Sol, supera ya los 211.000 euros. El objetivo es ayudar a la familia, que se ha quedado sin su principal sustento económico. Además, el conjunto tinerfeño se ha comprometido a correr con los gastos de su hija pequeña hasta que ésta cumpla la mayoría de edad. Son muchos los futbolistas (Morata, Álex Baena, Marc Bartra, Aleña, Pedro Porro...) que han querido contribuir a la causa, pero hay "uno muy famosos" que ha hecho la mayor donación hasta el momento, unos 10.000 euros. Así lo explica el propio Fran Sol en una entrevista para el canal 'Fanplay de Primera'.

Ya se han recaudado más de 211.000 euros

"Tengo muchos amigos en común, muchos compañeros que también han compartido vestuario con él. Fue algo espontáneo, para protegerme un poco del dolor. Me dolió, me afectó mucho y pensé cómo todos estos gentes de cariño que estaba teniendo en la gente se podía transformar en algo que se pudiera tocar. Se me ocurrió la idea de que en otros países en más habitual y por qué no trasladarlo aquí. Estoy siguiendo la recaudación a cada instante, hay personalidades muy importantes que han puesto dinero pero también hay que darle valor a aquellos que ponen 5, 10, 15, 20 euros porque cada uno pone lo que puede, nadie es más ni menos por poner más o menos", asegura Fran Sol durante la entrevista.

"Hay causas que te tocan más que otras y hay que alabar a todos por igual. Yo sé quien es el donante anónimo con nombre y apellidos, es una persona muy importante del fútbol, un futbolista muy famoso que está en activo pero no quiero decir su nombre porque él prefiere seguir en el anonimato, no quiere que hable su nombre sino su gesto y eso me parece espectacular, concluye Fran Sol.