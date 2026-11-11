María Trigo 11 NOV 2026 - 09:15h.

Marcos Benito revela que el futbolista ha cambiado y no es el mismo con sus compañeros en el Real Madrid

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Jude Bellingham se sinceró en una entrevista en la revista Vogue. El jugador del Real Madrid, más allá de contar curiosidades como sus olvidos con el pasaporte o que no tiene carnet de conducir, confesó lo mal que estuvo en el equipo el pasado curso: "Sentí que por momentos la temporada pasada me estaba consumiendo y me ponía muy tenso y estresado. Empecé a hablar con alguien que me ayudó mucho con eso y con cómo manejar ese tipo de cosas".

Tras unas palabras así, com se puede ver en el vídeo superior, Josep Pedrerol puso en valor su figura: "Que un futbolista confiese eso es de valor, hay que aplaudir a un futbolista como él, porque es un tema que está en la sociedad, el tema de la ansiedad, los problemas mentales, de estrés...".

Bellingham y el vestuario del Real Madrid

Aunque Marcos Benito también sacó a la luz cómo está el futbolista inglés actualmente y el cambio que ha tenido con sus compañeros en el vestuario del Real Madrid: "Él ha cambiado mucho su actitud esta temporada, ha cambiado la actitud con respecto a sus compañeros, a su manera de vivir el día a día. Por lo menos, lo que me cuentan es que ya no es el Bellingham de otras temporadas. Está más desapegado, por así decirlo, del resto de compañeros, va más un poco a su bola, pero sí que no se relaciona tanto con el resto del vestuario".

Ahí no quedó la cosa, pues Edu Aguirre también que contó varias cosas: "A Bellingham le cuesta mucho aceptar la derrota, puede parecer algo fácil en cualquier deportista, pero él es un tío que no acepta la derrota y que en la derrota puede tener malas reacciones con sus compañeros. Sale su peor versión. Es una realidad. Es que lleva dos años, en el primer año gana la Champions y el con Vinicius es el mejor, pero lleva dos años hiper mega criticado y el Madrid que no gana nada. Y ahí se vio la peor versión de Beningame, no como persona, pero sí como compañero. Medio tóxico puede ser, siendo un gran tipo, siendo un crack y un profesional. Se quejaba de todo, hablaba con los entrenadores mucho. Pues bueno, es un tío que quiere ganar y que tiene amigos justos en el vestuario".

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A todo esto respondió Cristóbal Soria, Fran Garrido y el propio Josep Pedrerol. Una información para no perdérsela. Recuerda que puedes ver El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity