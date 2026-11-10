El jugador de campo con menos minutos de toda la plantilla, obligado a salir

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El FC Barcelona deja atrás las dudas. Tras las dos derrotas consecutivas ante el PSG y el Real Madrid y malas sensaciones en el primer tiempo ante el Atlético, Hansi Flick ha vuelto a dar con la tecla para recuperar el buen juego y, sobre todo, los resultados. Y eso que ha tenido una plaga de bajas en defensa en los últimos duelos que le ha obligado a innovar en la zaga y, a su vez, ha dejado claro que hay un jugador totalmente sentenciado.

Un jugador que, a su vez, está obligado a salir en el mercado de fichajes de enero a tenor de su situación deportiva actual. El protagonista en cuestión es Alejandro Balde, que hasta hace bien poco era el lateral zurdo titular del Barça y ahora perece condenado al ostracismo. Flick ya le enseñó la puerta de salida en verano, pero el jugador apostó por quedarse en el cuadro azulgrana. Lejos de revertir la situación, lo cierto es que su rol es cada vez más complejo. Y no porque su rendimiento este curso haya sido malo, sino directamente porque el técnico alemán ha decidido dejarle sin oportunidades.

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Qué ha pasado con Alejandro Balde en el Barcelona

Lo que sucedió el domingo en el Metropolitano fue definitivo. Flick no podía contar con Koundé ni Xavi Espart, mientras que Christensen y Eric García acababan de salir de lesión. Por contra, el técnico decidió alinear a Brian Fariñas como lateral derecho y a Joao Cancelo en el izquierdo en lugar de apostar por Balde. Pero es que tras el descanso sentó a Fariñas... para colocar a Frenkie de Jong de lateral. El mensaje parecía claro: cualquiera antes que Balde, que no jugó ni un minuto ante el Atlético.

Unos días antes, en los partidos ante el Aston Villa y el Alavés, Brian también fue titular en el lateral derecho, mientras que Balde tuvo que arrancar en el banquillo. En esos dos duelos, al menos, sí tuvo minutos: salió en el 62' frente a los vitorianos y en el 82' ante los ingleses. También tuvo minutos ante el PSG: entró en el 74' con 2-1 en el marcador en un partido que acabó 4-2 para los galos.

Su situación, en cualquier caso, parece insostenible. No ha sido titular ni una sola vez, sólo ha participado en cinco partidos y apenas suma 124 minutos de juego entre todas las competiciones, siendo el futbolista de campo que menos ha jugado de toda la plantilla azulgrana. La mitad de esos minutos, además, se concentran en el mismo partido, pues disputó 60' en el Clásico ante el Real Madrid tras la lesión de Xavi Espart a la media hora y sin que Flick tuviera más defensores en el banquillo.

Balde tiene contrato hasta 2028 con el Barça, pero su salida parece cada vez más evidente. Si quiere minutos, tendrá que buscarlos lejos del Camp Nou, pues Flick le ha dejado claro que no entra en sus planes. Tiene 23 años y necesita jugar. Según Transfermarkt, su valor de mercado alcanza los 40 millones de euros.