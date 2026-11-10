La Comunidad de Madrid retira al Rayo Vallecano la concesión de su estadio con fecha límite

Fran Fuentes 10 NOV 2026 - 18:15h.

El club tiene hasta el 27 de marzo del 2027 para apelar la decisión

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El Rayo Vallecano se queda un poco más cerca de quedarse sin el Estadio de Vallecas. Y es que La Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid ha aprobado un dictamen que considera "procedente" la extinción de la concesión del estadio al conjunto franjirrojo, al considerar acreditado el "incumplimiento de las obligaciones concesionales expuestas". Eso sí, la decisión todavía no es firme, ya que aún hay un plazo para que el club apele la decisión. Sin embargo, de confirmarse, tendrían que buscar otro estadio incluso antes de finalizar la presente temporada.

Este era el último informe que le faltaba por recabar a la Comunidad de Madrid antes de proceder a rescindir la concesión del estadio. Ahora, el Gobierno regional tiene un plazo hasta el 27 de marzo de 2027 para dictar la orden que resuelva el procedimiento de extinción, han indicado a EFE fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

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En ese momento, se establecerá un período transitorio durante el cual el Rayo podrá seguir jugando en el recinto hasta que haya un nuevo concesionario, y este, igualmente, tendrá que garantizar que el club pueda mantener su uso del estadio si así lo desea, pagando un canon que fijarían en un "pacto independiente", según explicó semanas atrás el consejero del ramo, Mariano de Paco.

La Comisión jurídica reconoce "incumplimientos relevantes" del Rayo Vallecano

El dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, aprobado por unanimidad en su sesión del pasado 28 de octubre, sostiene que "han quedado acreditados de modo suficiente incumplimientos relevantes, por parte del concesionario, de las obligaciones que, conforme al título concesional, le correspondían". Dichos incumplimientos se refieren a ámbitos como el mantenimiento, la conservación, las inspecciones preceptivas o las condiciones de seguridad.

La Comisión Jurídica Asesora reconoce que, "una vez incoado el expediente de extinción, se ha producido una mejora en el estado" del recinto, si bien opina que dicha "subsanación de deficiencias, que afecta únicamente a parte de los incumplimientos, viene a confirmar la realidad de los mismos al tiempo de su incoación". Por ello, este órgano consultivo estima que la extinción de la concesión es "una medida proporcionada" y "procedente".

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El 27 de julio, cuando se abrió el expediente de extinción, la Comunidad de Madrid suspendió cautelarmente la concesión del estadio para acometer reformas de urgencia en el estadio, cuya situación "comprometía la seguridad y operatividad". Por ello, el Rayo Vallecano tuvo que jugar sus primeros partidos de Liga en Leganés, aunque la Comunidad levantó la medida cautelar a finales de septiembre, de modo que el equipo franjirrojo pudo retornar a su feudo habitual.