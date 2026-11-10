Tiene diez días para presentar sus alegaciones sobre la ejecución de la pena

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Santi Mina se prepara para entrar en la cárcel. La Sección Tercera de la Audiencia de Almería ha requerido a la defensa del futbolista que en el plazo de diez días presente sus alegaciones sobre la ejecución de la pena de cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual ocurrido en 2017 y declarada firme por el Tribunal Supremo.

Según consta en el auto dictado por el tribunal almeriense, los magistrados otorgan a la representación procesal del condenado este margen para que "efectúe en un mismo escrito" las alegaciones relativas a la ejecución de su castigo. Al superar la condena los dos años de prisión, la suspensión ordinaria resulta inviable, por lo que el siguiente paso judicial, una vez consumido este trámite, será dictar un mandamiento para el ingreso voluntario en el centro penitenciario que el mismo jugador elija.

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La Audiencia de Almería exige al futbolista que se pronuncie sobre el cumplimiento de la "prohibición de aproximación a menos de 500 metros de la víctima y de comunicarse con él por cualquier medio, durante un período de 12 años". Además, le apercibe y advierte de que puede "incurrir en delito de quebrantamiento de condena en caso de incumplimiento" de estas restricciones.

El auto, tal y como recoge la Agencia EFE, da igualmente traslado a la acusación particular para que se posicione sobre la forma de abono de la responsabilidad civil de 25.000 euros impuesta al jugador en concepto de daño moral. Asimismo, la resolución judicial declara firme la sentencia absolutoria dictada respecto al también futbolista David Goldar.

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Qué ha pasado con Santi Mina

El pasado 23 de septiembre, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ratificó la condena a Mina por abusar sexualmente de una mujer en la madrugada del 16 de junio de 2017 en una furgoneta estacionada en las proximidades de una discoteca de Mojácar, en Almería. El Alto Tribunal desestimó íntegramente los 29 motivos del recurso de casación de la defensa y señaló que el acusado actuó "aprovechado el espacio angosto y extraño" para la víctima, "que él tapaba la única salida y ella se encontraba en estado de shock".

La sentencia del Supremo subrayó que existió una primera agresión "sorpresiva, que ya por sí evidencia falta de consentimiento", a la que siguió una segunda efectuada expresamente "a pesar de la ausencia de consentimiento de la víctima".

Los magistrados rechazaron la existencia de cualquier tipo de error sobre la voluntad de la mujer y que el hecho de que el deportista detuviera su acción cuando la joven se lo exigió "acredita el momento en que finalizó la actuación y explica que el Tribunal descartara la utilización de violencia o intimidación; no establece que la víctima hubiera consentido previamente ni que el acusado creyera que lo hacía".

La resolución ha precisado que la mujer "presenta sintomatología ansiosa y depresiva grave relacionada con los hechos, habiendo resultado muy afectada su vida cotidiana, sufriendo trastorno de estrés postraumático crónico".

El Supremo también desestimó el recurso interpuesto por la representación de la víctima, que solicitaba condenar al jugador a ocho años de cárcel por un delito de agresión sexual. Los magistrados rechazaron dicha pretensión al constatar que el relato de la primera instancia no describía que Mina hubiera utilizado "violencia con función instrumental" para doblegar la voluntad de la joven.