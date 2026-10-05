Nueve extrabajadores del Elche se enfrentan a penas de cárcel por quedarse dinero de las entradas

Agencia EFE 05 OCT 2026 - 10:43h.

Piden hasta 6 años de cárcel, el juicio arrancará este martes a partir de las 9.30 h

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ElcheNueve personas, entre ellas el exjefe de taquillas del Elche Club de Fútbol, se enfrentan a una petición de pena de hasta seis años de prisión por vender entradas para partidos del equipo en el estadio ilicitano Martínez Valero durante siete años y por valor de 1,2 millones de euros.

Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), el juicio arrancará este martes a partir de las 9.30 horas en la Sección Undécima de la Audiencia Provincial alicantina, con sede en Elche, y continuará el 20 de octubre.

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¿De qué les acusan?

Se juzgan a nueve personas, entre ellas varios empleados del Elche CF entre los que se encuentra el exjefe de taquillas, acusadas de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso de un delito continuado de apropiación indebida por, supuestamente, realizar una venta fraudulenta de entradas para partidos que el equipo jugaba en casa y quedarse con el dinero procedente de la misma.

Los hechos, según la fiscalía, habían ocurrido entre las temporadas 2007 a 2013, años en los que, a consecuencia de estos hechos, se habría generado un perjuicio superior a 1.200.000 euros para la entidad, por lo que la acusación pública solicita para los procesados penas que oscilan entre los seis años y tres años y medio de prisión.

El Elche CF inicia el proceso de devolución de las recompensas del mercado secundario

Paralelamente, el club se mantiene atento al juicio, pero sigue con su proceso de devolución de las recompensas generadas por el mercado secundario durante la temporada pasada para aquellos abonados que no hayan renovado su abono para la presente temporada.

Tal y como se comunicó durante la campaña de abonos, los abonados que liberaron su localidad a través del mercado secundario recibirán el 30 % del importe de las entradas vendidas en concepto de recompensa. El importe total de la devolución no podrá superar, en ningún caso, el 50 % del coste del abono correspondiente a la temporada pasada.