La Real Sociedad vuelve a sonreír a costa del Rayo pero pierde a Barrenetxea: peligra su presencia con España

Fran Fuentes 08 NOV 2026 - 18:44h.

El conjunto txuri urdin venía de perder en el derbi y necesitaba volver a la senda de la victoria

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La Real Sociedad se impuso al Rayo Vallecano en el partido correspondiente a la decimosegunda jornada de LALIGA EA SPORTS. Tras perder en el derbi de la pasada jornada frente al Athletic Club, y empatar ante el Olympique de Lyon en la UEFA Europa League, el conjunto donostiarra necesitaba una victoria balsámica que ha consumado ante el conjunto rayista. De este modo, los de Pellegrino Matarazzo vencieron por la mínima gracias al gol anotado por Orri Óskarsson, que aprovechó un balón servido por Ander Barrenetxea sobre el minuto 67 del encuentro. El extremo txuri urdin, por cierto, se retiró lesionado poco después, y pone en vilo su participación con la Selección Española tras recibir el pasado viernes la citación de Luis De la Fuente entre la lista de 26 para medirse a República Checa e Inglaterra en los dos últimos partidos de la UEFA Nations League.

En la primera jugada del encuentro, sin cumplirse el primer minuto, Sucic filtró un pase entre líneas para Óskarsson que dejó solo al islandés ante Emil Audero en un vértice del área pequeña, pero su remate picado no llegó a ver puerta. En el minuto 23, Aramburu vio desmarcarse a Take Kubo y le envió un pase en largo con la zurda. El internacional japonés avanzó y puso un centro raso buscando a Óskarsson en boca de gol, pero el zaguero vallecano Florian Lejeune se anticipó al ariete islandés y despejó el esférico.

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Cerca de la media hora de juego, Beñat Turrientes abrió de nuevo para Kubo, quien protagonizó una acción individual perfilándose hacia el interior y armó un zurdazo que se marchó desviado tras tocar en un defensor rayista. En el minuto 35, Sucic recibió la pelota en la frontal del área y no se lo pensó dos veces para conectar un potente golpeo con la zurda que se marchó rozando un poste de la meta de Audero.

Tras un error de Jon Martín en la salida de balón, Pedro Díaz lo recuperó y se lo entregó a Unai López, quien puso un centro medido a la espalda de la zaga txuri-urdin para la llegada de Jorge de Frutos, cuyo remate se marchó por encima de la portería del cancerbero de Cascante, Álex Remiro

Barrene sirve, Óskarsson sentencia y el extremo se lesiona en la siguiente jugada

En la segunda mitad, el Rayo Vallecano dispuso de una gran ocasión para adelantarse en el marcador. Adrià Pedrosa puso un centro medido desde la banda izquierda hacia Jorge de Frutos, que ajustó el remate con el interior buscando una escuadra, pero una providencial estirada de Remiro repelió el balón lejos de su portería. Los visitantes volvieron a gozar de otra clara oportunidad en las botas de Pedro Díaz, tras un centro raso de Ratiu desde el costado derecho. El centrocampista asturiano, completamente libre de marca en el punto de penalti, envió su disparo por encima del travesaño de la meta local.

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En el minuto 67, Remiro paró un centro del Rayo y conectó rápidamente con Ander Barrenetxea. El extremo donostiarra controló el balón en carrera, sorteó a su par y filtró un preciso pase al espacio que superó a Lejeune para habilitar a Óskarsson, quien definió con frialdad ante la salida de Emil Audero para firmar el 1-0. La mala noticia para el conjunto txuri-urdin la protagonizó el propio Barrenetxea tan solo un minuto después. Al realizar un control orientado, Barrene, recientemente convocado por Luis de la Fuente con España, notó un pinchazo en la parte posterior de un muslo que le impidió continuar y abandonó el terreno de juego con lágrimas en los ojos.

En el minuto 75, en un saque de esquina que peinó Sergio Camello, el balón le llegó franco en el segundo palo a Mujaid Sadick, quien remató forzado y estuvo a punto de poner la igualada. A diez minutos del final, Florian Lejeune ejecutó una falta directa que obligó a emplearse a fondo a Remiro con una gran estirada para despejar la pelota. A cinco minutos de conocer el añadido, Ochieng, tras un pase en largo de Oskarsson, llegó con muchísima velocidad, pero su disparo lo salvó bien Audero tras achicar el espacio. En el saque de esquina posterior, tras el despeje rayista, Guedes controló la pelota y disparó de puntera, terminando su disparo muy cerca de un palo de Audero. En el añadido, Isi Palazon estrelló la pelota en el palo derecho de Remiro tras una pared con Randy Nteka.