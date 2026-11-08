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Alineaciones confirmadas de Real Sociedad y Rayo Vallecano en LALIGA EA Sports: Oyarzabal, baja de última hora

Pellegrino Matarazzo, en el Real Sociedad - Olympique de Lyon
Pellegrino Matarazzo, en el Real Sociedad - Olympique de Lyon. Cordon Press
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La Real Sociedad y el Rayo Vallecano se miden este domingo en el partido de la jornada 12 de LALIGA EA Sports disputado en Anoeta en el que los dos clubes se citan para marcharse al parón con una gran noticia. Pellegrino Matarazzo quiere asentar la plaza de los suyos en Europa tras el empate contra el Lyon mientras que Beñat San José regresa motivado a casa de cara a un encuentro con estas alineaciones.

La gran novedad en el equipo donostiarra es la baja de última hora de Mikel Oyarzabal, que no ha podido superar unas anginas de las que ya avisó Matarazzo en la rueda de prensa previa al encuentro. En el Rayo, Tsitaishvili jugará en el ataque ante la baja de Álvaro García junto a Jorge de Frutos y Sergio Camello.

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Alineaciones confirmadas del Real Sociedad-Rayo Vallecano

XI de la Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Mikel Aramburu, Igor Zubeldia, Jon Martín, Aihen Muñoz; Beñat Turrientes, Carlos Soler, Take Kubo, Ander Barrenetxea, Luka Sucic; Orri Óskarsson.

XI del Rayo Vallecano: Emil Audero; Andrei Ratiu, Mujaid Sadick, Florian Lejeune, Adrià Pedrosa; Pathé Ciss, Unai López, Pedro Díaz; Jorge d Frutos, Tsitaishvili, Sergio Camello..

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