Joaquín Anduro 06 NOV 2026 - 20:10h.

Terzic quiere pasar página y se queda con la imagen mostrada ante la Real Sociedad

Edin Terzic analiza a los lesionados del Athletic y su visión de la marcha de Imga: "Una experiencia increíble"

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El Athletic Club se llevó la victoria el pasado domingo ante la Real Sociedad en el derbi por 2-1 con polémica por el penalti señalado por Aramburu sobre Nico Williams que Edin Terzic reconoció que les había beneficiado. El técnico alemán ha hablado este viernes en sala de prensa en la previa de la visita a Osasuna y ha preferido pasar página de esa jugada destacando además que a veces no se expresa todo lo bien que quiere al no hacerlo en su lengua materna y recordando otras polémicas contra ellos mismos para no querer hablar de decisiones arbitrales.

Edin Terzic, en la previa del Osasuna-Athletic

Derbi en casa de Osasuna y cambios de local o visitante: "Lo esperamos de nuevo, un derbi con muchas emociones. Vamos a jugar fuera de casa, así que vamos a enfrentarnos a un equipo diferente. Pero, por supuesto, nos hemos preparado, sabemos cómo han jugado con el nuevo entrenador. También hemos visto y analizado todos los partidos anteriores. Y lo que también hice con mi cuerpo técnico no fue solamente hablar mucho, porque, por ejemplo, con Óscar de Marcos, que ha estado tantas veces en este estadio enfrentándose a este rival, me aporta información muy importante al respecto. También hemos analizado con más detenimiento los partidos anteriores entre ambos clubes. Y, si veis, no ha habido muchos goles en los últimos enfrentamientos entre nosotros. Así que esperamos algo muy parecido, o nos preparamos para algo muy parecido, porque va a ser un partido muy intenso, lleno de emociones, con una atmósfera muy caliente en el estadio. Pero hemos demostrado que vamos por el buen camino y que también estamos preparados para competir a este nivel. Nuestro principal objetivo es trasladar todas las cosas positivas de los últimos partidos al siguiente encuentro y empezar no solamente a crecer en cuanto a rendimiento, sino también a ser constantes y efectivos en los resultados".

Mayor importancia de los duelos o del posicionamiento: "No creo que se puedan separar estas dos cosas. Creo que todo empieza con un buen posicionamiento, todo empieza con una buena mentalidad, con estar preparado para afrontar los duelos. Siempre digo que me gustan los jugadores que están preparados para los duelos, que buscan los duelos, que disputan los duelos y que los ganan. Así que necesitas todo esto y creo que lo hemos demostrado en los últimos partidos. Si observáis nuestro rendimiento de la semana pasada, especialmente durante los primeros 30 minutos, o el último partido en casa contra el Getafe, en el que también tuvimos que defender muchos centros, muchos balones largos y altos, y estar preparados para las segundas jugadas. Así que no se trata solamente de ganar el primer duelo, también tienes que asegurar la pelota. Tienes que estar preparado para ser pesimista en defensa, en el sentido de que, si tu compañero puede perder un duelo, tú tienes que estar ahí para protegerlo y ayudarlo. Por eso, para mí, nunca son cosas que podamos separar. Necesitamos un buen posicionamiento. Esa es la razón por la que insistimos tanto en defender muy arriba en el campo. ¿Por qué? Porque queremos mantener al rival lejos de nuestra portería. Y, si perdemos el balón, queremos estar bien posicionados para realizar una contrapresión muy agresiva y muy dominante. Y todo eso empieza con un buen posicionamiento. Sólo desde formaciones compactas puedes presionar y ejercer presión. Y después está lo que hemos trabajado durante las últimas semanas, porque siempre se dice que hay que esperar el momento adecuado, que tenemos que ser pacientes para encontrar el momento adecuado para presionar. Y eso es algo que no nos gusta. Queremos prepararnos para el siguiente momento. Así que queremos estar siempre alerta, bien posicionados, asegurándonos de que el pase del rival tenga que recorrer más distancia que nosotros. Cuando tenemos un recorrido más corto hasta el balón, es mucho más fácil presionar y ganar duelos. Para mí, un buen posicionamiento es siempre la base y el fundamento para ser dominantes y agresivos en los duelos".

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Pésame por Jesús de Miguel: "Me preguntas aquí como entrenador pero tengo que responder como persona y humano. Mi más sentidas condolencias a todas las personas que conocían a Jesús, que querían a Jesús, a su familia, a sus amigos y a todos sus compañeros de equipo. Y creo que, para mí, como persona, no existen las palabras adecuadas para describir lo que ha sucedido. Y cualquier cosa que decida LALIGA la entenderé completamente y la respetaré completamente. Y creo que esto es algo sobre lo que no podéis preguntarme como entrenador porque es algo más importante que el fútbol. Y para mí, no puedo decir nada más al respecto".

La línea a seguir de la actuación en el derbi: "Sin querer caer en tópicos futbolísticos, sí por supuesto. Los primeros 30 minutos fueron muy buenos. Nosotros como equipo y la gente en el estadio disfrutó de la actuación. También tengo que mencionar otros dos partidos. Por ejemplo, en Vigo, o en la segunda parte contra el Atlético, en la que rendimos a un nivel muy parecido. Y también los primeros 15 minutos en casa del Levante, en los que rendimos de una manera muy similar, de una forma muy dominante, creando ocasiones y presionando muy bien. Y después hubo un momento en el que encajamos un gol y, justo después de encajar ese gol, tardamos en meternos en el partido. Así que eso es lo primero que tenemos que incorporar a nuestro juego: que, si hay un contratiempo, si hay un mal momento, no nos importe y sigamos siendo ese equipo que queremos ser. Y después, lo bueno es que hemos demostrado que estamos preparados para jugar este tipo de fútbol, que estamos preparados para ganar partidos. Así que lo que tenemos que demostrar ahora es que estamos preparados para ganar más partidos, o todos los partidos, y que estamos preparados para jugar así en cada encuentro. Ese es nuestro objetivo como equipo, pero vamos por muy buen camino y estamos muy satisfechos con los primeros 30 minutos que mostramos la semana pasada".

Resaca del derbi con la polémica: "No me sorprende porque desde el primer día hablamos de decisiones difíciles para los árbitros. Hablo inglés, pero también tenéis que entender que no es mi lengua materna, así que tampoco es fácil expresar siempre todo lo que realmente siento. Pero creo que todo el mundo entiende cuánto respeto el trabajo de los árbitros y lo difícil que considero que es su labor. Y lo he dicho muchas veces, no me gusta hablar de las decisiones arbitrales. No lo hice después del partido contra el Sevilla. No lo hice después de que me expulsaran en casa del Levante. No lo hice con la decisión del penalti sobre Maroan en el primer minuto. Así que, por favor, respeto completamente las decisiones del árbitro. Y, especialmente, cuando los partidos son tan igualados y tan difíciles, la gente va a discutir sobre ello. Pero creo que también tenemos que encontrar el momento adecuado para dejar de hablar de todas esas decisiones, respetar la situación y seguir trabajando. Estoy trabajando más en por qué no marcamos más goles cuando tuvimos más oportunidades, en por qué no mantuvimos la portería a cero... Esas son las cosas en las que estoy más enfocado, en lugar de hablar de las decisiones arbitrales".

Cómo definiría a Osasuna con Arrasate: "Sí, por supuesto, si simplemente miráis las estadísticas, cuántos goles han marcado y cuántos de esos goles los ha marcado Budimir, sabéis quién es el principal jugador de referencia en muchos ataques. Y, por supuesto, tienes que ser consciente de sus capacidades y de que, especialmente dentro del área y en las acciones a balón parado, es muy peligroso. Pero no puede marcar goles por sí solo, así que también tiene buenos jugadores a su alrededor que envían muchos buenos centros desde ambas bandas. Muchos centros tempranos, en los que no necesitan muchos segundos y ante los que tienes que ser muy efectivo. De nuevo, generan situaciones a balón parado y son muy peligrosos en esas acciones. Creo que el gol que encajamos la temporada pasada fuera de casa fue un lanzamiento directo de falta desde unas 25 yardas, así que podéis ver la calidad que tienen. Y es algo para lo que tenemos que estar preparados, porque necesitamos, por supuesto, detener las principales amenazas pero también las conexiones para esas amenazas. Les gusta jugar muy compactos, son muy buenos en ese bloque medio y después lanzan contraataques pero, especialmente al principio del partido, también tenemos que estar preparados porque hay equipos a los que les gusta presionar muy arriba en el campo. Sí, el entrenador es nuevo en el cargo, de nuevo, porque conoce el entorno. Creo que estuvo seis años al frente del equipo anteriormente así que conoce a la mayoría de los jugadores. Por lo que tengo entendido, conoce prácticamente a todos los futbolistas desde la categoría sub 15 en adelante en esta región y sus alrededores. Así que tiene mucha experiencia. Quizás en este momento está buscando la mezcla y el equilibrio adecuados, porque han alternado entre dos sistemas diferentes en su manera de defender y en su manera de atacar. Y eso es algo que quizá necesite algo de tiempo. También es algo por lo que mañana podrían introducir algunos cambios. Pero veo que son un equipo que está teniendo resultados muy ajustados y partidos muy disputados así que no están lejos de conseguir puntos. Y eso es algo que seguro que van a intentar mañana y es algo que nosotros tenemos que evitar, porque estamos luchando por nuestros próximos tres puntos. Eso es en lo que estamos principalmente centrados".

Cómo afectan a la plantilla las rachas: "Sí, por supuesto, en el fútbol o en el deporte recibes la mejor respuesta y la vida es más fácil cuando juegas con éxito. Así que eso hace la vida un poco más fácil para los deportistas y también para los entrenadores. Pero siempre hemos dicho que no juzgamos nuestras actuaciones solamente por los últimos resultados. Lo separamos entre rendimiento, resultados, momentos de éxito y momentos peores. Y siempre estamos centrados en todo. Así que queremos aumentar esos momentos positivos y exitosos en nuestro juego. Pero también aprendemos de las derrotas y de los malos momentos que hemos tenido esta temporada. Y todavía es pronto, como acabas de mencionar, porque ha habido muchos desafíos diferentes con las lesiones, con los retrasos en el inicio de la temporada, con partidos cancelados... Así que todavía es pronto. Aquí es donde estamos intentando conocernos mejor cada día sobre el campo de entrenamiento. Y tenemos la sensación de que el trabajo en el campo de entrenamiento está funcionando realmente bien para nosotros desde el primer día pero no hemos trasladado todas las buenas actuaciones que hemos tenido aquí, en Lezama, a San Mamés o a los diferentes estadios. Y eso es algo en lo que estamos centrados. Pero ganar, por supuesto, te ayuda a mejorar. Aunque también creo que los malos momentos, si aprendes de los malos resultados, no suponen absolutamente ningún problema. El único problema aparece si haces y sigues cometiendo los mismos errores y las mismas equivocaciones, y eso es algo que no nos gusta. Pero, al final, creo que todavía es pronto. Nos vamos conociendo mucho más cada día y estoy realmente contento con la manera en la que estamos rindiendo y trabajando juntos".