Joaquín Anduro 02 NOV 2026 - 00:42h.

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El fin de semana en LALIGA EA Sports ha estado cargado de polémica, desde El Sardinero hasta el derbi vasco con un penalti señalado por Hernández Hernández de Jon Mikel Aramburu sobre Nico Williams que le dio el triunfo al Athletic e indignó a la Real Sociedad. El jugador txuri urdin confesó que Nico le había dicho que no era pena máxima e incluso Edin Terzic ha reconocido que la decisión les "ha favorecido", lo que aplaudió Josep Pedrerol.

El presentador de El Chiringuito habló en el arranque del programa de este domingo en Cuatro y valoró lo que ha sido la jornada 11 a la espera del Deportivo-Osasuna de este lunes. Un fin de semana con triunfos de Barcelona, Atlético y Real Madrid peleando por el liderato hasta esta valoración de Terzic sobre la acción polémica del derbi vasco con la opinión de Josep Pedrerol que puedes ver en el vídeo de la parte superior de la noticia .

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Las palabras de Edin Terzic reconociendo que la decisión "ha favorecido" al Athletic

En sala de prensa, el entrenador del Athletic valoró así la acción del penalti: "He visto la acción y sé que esta es una pregunta que después del partido se hace a todo el mundo y a los entrenadores también pero quizá podáis recordar lo que he dicho después de todas las decisiones arbitrales de esta temporada. También ha habido muchas decisiones difíciles para nosotros, como cuando hablamos del primer partido contra el Sevilla aquí en casa, y yo nunca juzgo las decisiones arbitrales y hoy tampoco lo voy a hacer. Hoy, por supuesto, esta decisión nos ha favorecido y es una decisión sobre la que se está hablando mucho después del partido".

Pero para mí lo más importante es la acción que Nico hace antes y esto es algo que queremos que nuestros extremos generen durante todo el partido. Sin ese regate dentro del área no se produce la jugada del penalti. Así que esto es lo más importante para mí como entrenador, que generemos esa situación de penalti porque entramos a toda velocidad en la acción dentro del área. Pero, de nuevo, es una decisión difícil para el rival, una decisión que hoy nos ha favorecido, pero, insisto, hablar de los árbitros no es algo que realmente me guste, ni cuando nos perjudican ni cuando nos favorecen, como ha sucedido hoy", declaró Terzic.

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El propio Hernández Hernández, árbitro del partido, también habló tras el encuentro como novedad esta jornada y explicó así por qué pitó la acción: "Es una acción con un pase entre líneas, en profundidad. Llego bien, me pilla la jugada a cuatro metros, es una acción que se puede analizar como dentro o fuera. Me pilla justo a la altura de la línea lateral del área de penalti para peritar si la acción es dentro o fuera. Veo que el delantero Nico Williams hace el regate y el jugador de la Real Sociedad, Jon, impacta con él de una forma que yo considero punible y, por esa razón, de forma inmediata pito penalti porque, para mí, dentro del campo y en ese momento, me parece penalti".