Joaquín Anduro 06 NOV 2026 - 18:16h.

Terzic valora cómo llegan los jugadores del Athletic a El Sadar

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El Athletic Club vuelve a la acción tras la victoria en el derbi del pasado domingo contra la Real Sociedad con el enfrentamiento de este sábado ante Osasuna en El Sadar. Edin Terzic ha hablado en sala de prensa sobre el estado físico de sus futbolistas con la nueva lesión de Maroan Sannadi y sobre las opciones de Hugo Rincón, Jesús Areso y Robert Navarro además de la futura baja de Christian Imga por su convocatoria para el Mundial sub 17.

Los nombres propios de Edin Terzic en sala de prensa

Estado de los lesionados: "A veces podéis ver que algunos jugadores no participan, quizá en el calentamiento, porque hacen el calentamiento individual en el gimnasio. Eso no significa siempre que haya un problema o una lesión. Por resumir, ya sabéis lo de Guru, que está de baja junto con Maroan, así que los dos están descartados con seguridad. Y tenéis razón con Paredes, que la semana pasada notó dolor durante el calentamiento del partido. Descubrimos que tiene una pequeña lesión muscular, por lo que no estará disponible este fin de semana pero esperamos que pueda empezar a trabajar con nosotros sobre el césped la próxima semana y que, después del parón de selecciones, esté completamente disponible. Después, con Galaxy, creo que también lo habéis mencionado, ha ido aumentando la cantidad de minutos de entrenamiento. Ayer hizo prácticamente todo. Hoy tenemos una sesión más en la que está previsto que complete el 100% del entrenamiento, así que esperamos que esté totalmente disponible. Y después solamente tenemos dos interrogantes más, con Nico Serrano y con Álvaro Djaló. Ayer no entrenaron con nosotros porque Nico tiene una pequeña lesión muscular, como en la pretemporada, con una pequeña reacción después del partido de Copa de la semana pasada. Y con Álvaro, como ya comenté la semana pasada, ha vuelto a entrenar con el grupo. Entrenó realmente bien el miércoles pero después, durante el entrenamiento, recibió un golpe en la pierna. Y es algo que tenemos que valorar, porque ayer no podía caminar sin dolor. Ahora tenemos que ver si está preparado para entrenar hoy con nosotros. Pero esperamos que al menos uno de estos dos pueda estar disponible para mañana".

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Cambios en el esquema por la lesión de Maroan Sannadi: "Hablamos de las características de cada jugador y dijimos en la rueda de prensa anterior al partido que queríamos aprovechar el potencial físico de Maroan y combinarlo con el dinamismo de Iñaki. Creo que generamos una oportunidad muy buena, una ocasión muy clara, cuando Maroan estaba con nosotros sobre el campo. Pero también creo que, cuando Maroan abandonó el terreno de juego y entró Robert Navarro, demostramos un fútbol realmente bueno, combinando entre líneas para encontrar el momento adecuado de jugar a la espalda de la defensa. Y, si encontramos esa mezcla, conseguimos que el rival tenga que defender más cosas que una sola y que no pueda cerrar únicamente un lado del campo, sino que tenga que defender el lado izquierdo, el derecho, los espacios interiores, las zonas entre líneas y también su espalda. Si conseguimos incorporar todas estas cosas a nuestro juego, entonces, independientemente de los nombres que lleven en las camisetas, esa es la manera en la que queremos jugar para ser un equipo muy efectivo y muy dominante".

Posibles lesiones en el parón: "Sí, por supuesto, espero que todos regresen con buen ánimo, con un buen nivel de confianza, con una gran experiencia y sin lesiones. Tuvimos algunas lesiones después del último parón de selecciones pero también hablamos de los momentos increíbles que, por ejemplo, vivió Unai la semana pasada. Y eso también fue gracias a sus logros con la selección nacional. Esto es algo que, si me preguntáis como entrenador si preferiría tener a Christian Imga con nosotros durante las próximas seis semanas en lugar de que jugara el Mundial, por supuesto que sí, si soy egoísta, si pienso en mí y solamente en mi equipo. Pero el desarrollo de Christian al vivir esta experiencia, al tener la posibilidad de levantar el trofeo, de ser uno de los jugadores importantes en un torneo de este nivel a su edad, también es una experiencia increíble de la que quizá algún día nos beneficiemos. Quizá no durante las próximas seis semanas pero sí en el futuro. Así que no hay una respuesta correcta o incorrecta en esto. Solamente espero que también sea un gran reconocimiento para nosotros como club que cada vez haya más jugadores convocados por sus selecciones. Y creo que esto también demuestra que no solamente estamos creciendo como equipo sino que también está creciendo el desarrollo individual de los jugadores. Así que siempre estamos contentos por cada jugador que es convocado por su selección nacional pero estoy todavía más contento cuando todos regresan sanos y preparados. Y lo único que me gusta todavía más, por supuesto, es que no los echamos tanto de menos porque, para la mayoría, son solamente dos partidos, así que vuelven después de una semana o en 10 días. Y nosotros vamos a trabajar duro aquí con el resto del equipo para estar preparados y rendir de la mejor forma posible después".

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Importancia de la aportación de Robert Navarro: "Es muy importante para nosotros y para ellos que los jugadores de mentalidad ofensiva hagan goles y sumen números marcando o asistiendo. Robert fue un jugador muy importante para nosotros antes de que sucedieran las lesiones y ha jugado muchos partidos y muchos minutos. En la pretemporada marcó muchos goles. Así que creo que Robert está en un muy buen momento y en una muy buena dinámica. Entró la semana pasada sin ningún problema después de dos minutos, a pesar de que había jugado el jueves por la noche. Así que físicamente está a un buen nivel aunque tuvimos aquellos problemas en Valencia, si recordáis. Y eso es algo de lo que, por supuesto, también somos conscientes. Pero estamos muy contentos con cómo está entrenando Robert y con cómo está jugando para nosotros. Es un jugador muy importante para nuestra plantilla".

Qué le falta a Areso en la pelea con Hugo Rincón: "No le falta nada. Lo único que ocurre, de nuevo, es que en el fútbol hay 11 puestos en el once inicial y eso es todo. Nunca considero que se toman decisiones en contra de alguien, siempre considero que se toman decisiones a favor de alguien. Y por eso decidimos en los últimos partidos que Hugo fuera el titular y creo que Hugo jugó realmente bien y merece tener más minutos. No estoy seguro, quizá vosotros lo sepáis mejor que yo, pero diría que ambos han disputado prácticamente la misma cantidad de minutos esta temporada, así que los dos son muy importantes para nosotros. E incluso Johaneko ha jugado en esa posición, así que no decidimos algo en contra de alguien. Siempre decidimos a favor de algo, en lugar de en contra de algo. Lo mismo ocurre con las sustituciones, nunca pienso en lo que estoy sacando del partido. Siempre pienso en lo que estoy introduciendo dentro del partido. Así es como afronto mi trabajo como entrenador y como técnico. Y Jesús es un jugador muy importante que ha disputado algunos partidos realmente buenos esta temporada con nosotros. Ha tenido momentos muy buenos pero, en este momento, Hugo lo ha hecho realmente bien y Hugo merece volver a ser titular después de sus últimas actuaciones. Y eso es todo. Pero podéis ver lo que ocurrió con Maroan: después de un minuto y treinta segundos, todo cambió. Así que todo el mundo tiene que estar preparado y, en cuanto aparezca una oportunidad, no hay que dejarla escapar. Hay que aprovecharla y ser importante para el equipo. Todo el mundo está invitado".