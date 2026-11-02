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El Athletic confirma la lesión de Maroan Sannadi y enciende las alarmas con el tiempo de baja

Maroan Sannadi, durante el Athletic-Real Sociedad
Maroan Sannadi, durante el Athletic-Real Sociedad. Cordon Press
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Confirmada la lesión de Maroan Sannadi. El delantero del Athletic Club fue titular en el derbi ante la Real Sociedad, pero se tuvo que retirar llorando en los primeros minutos del encuentro tras una lesión muscular que le obligó a abandonar un partido que apenas acababa de comenzar. Este lunes, horas después del contratiempo físico, el jugador se ha sometido a pruebas médicas y el club ha confirmado que la lesión es importante.

"El delantero Maroan Sannadi sufre una lesión moderada-severa en la musculatura isquiotibial izquierda que se produjo en el partido ante la Real Sociedad", ha anunciado el Athletic a través de sus canales oficiales, además de confirmar que queda "pendiente de evolución".

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Lesión de Maroan Sannadi y tiempo de baja

Como suele ser habitual en estos casos, el club no ha dado demasiados detalles sobre el grado de la lesión ni tampoco sobre el tiempo que podría estar el delantero alejado de los terrenos de juego. Aún así, según informa El Chiringuito, todo apunta a que Sannadi estará entre seis y ocho semanas de baja, por lo que podría haber dicho prácticamente adiós a lo que resta de año 2026.

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